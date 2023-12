PSG, City, Barcelona e mais; confira onde assistir aos jogos desta quarta (13) da Liga dos Campeões

A- A+

Após os jogos desta terça (12) que selaram a eliminação do Manchester United na fase de grupos e confirmaram o Real Madrid com 100% de aproveitamento, a Liga dos Campeões promete mais emoções nos jogos desta quarta-feira (13).

No Grupo E, apesar de já estarem garantidos na próxima fase, Atlético de Madrid e Lazio se enfrentam para definir quem ficará com a primeira posição do grupo, que garante a vantagem de jogar o segundo jogo das oitavas em casa.

Enquanto isso, no Grupo F, PSG, Newcastle e Milan lutam pela segunda vaga do grupo. O time de Mbappé e cia depende apenas de si para avançar de fase e terá pela frente o já classificado Borussia Dortmund como adversário. No mesmo horário, Newcastle e Milan, além de secarem o time parisiense, duelam em jogo que é "matar" ou "morrer" para avançar de fase.

No Grupo G, já classificado na primeira posição do Grupo, Manchester City, vai a campo apenas para buscar os 100% de aproveitamento contra o Estrela Vermelha-SER, fora de casa. O grupo H também já conta com o seu primeiro colocado - Barcelona - classificado, restando apenas definir o segundo do grupo, que sairá do confronto entre Porto e Shakhtar Donetsk.

Confira abaixo o horário e onde assistir aos jogos:

Estrela Vermelha x Manchester City - 14h45

Onde assistir: TNT e HBO MAX

RB Leipzig x Young Boys-SUI - 14h45

Onde assistir: Space e HBO MAX

Atlético de Madrid x Lazio - 17h

Onde assistir: Space e HBO MAX

Celtic-ESC x Feyenoord-HOL

Onde assistir: HBO MAX

Borussia Dortmund x PSG - 17h

Onde assistir: TNT e HBO MAX

Newcastle x Milan - 17h

Onde assistir: HBO MAX

Royal Antwerp x Barcelona - 17h

Onde assistir: HBO MAX

Porto x Shakhtar Donetsk - 17h

Onde assistir: HBO MAX





