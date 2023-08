A- A+

Transferência PSG concorda em liberar Neymar para o Barcelona, diz jornal O maior entrave para o retorno do craque brasileiro é a situação econômica do clube catalão

De volta? De acordo com o jornal "Sport", o PSG não vai dificultar uma transferência de Neymar para o Barcelona. O clube francês considera o Barça a melhor opção do mercado para o craque brasileiro.

Um entrave para a volta de Neymar ao Barcelona é a situação econômica do clube catalão. O Barça ainda não conseguiu inscrever alguns reforços nas regras de fair play financeiro de La Liga.

O PSG já comunicou a Neymar que não conta com o jogador para a temporada prestes a começar na Europa. Veículos franceses noticiaram que o técnico Luis Enrique e o diretor Luis Campos se reuniram com o atacante.

O PSG estreia no Campeonato Francês neste sábado (12), às 16h (horário de Brasília) contra o Lorient. A presença de Neymar no confronto não é certa.

Neymar na Arábia Saudita

Uma possibilidade para a chegada de Neymar ao Barcelona é uma contratação do Al Hilal, time de Jorge Jesus na Arábia Saudita, e um empréstimo ao clube espanhol. Assim, seria possível reduzir o salário do brasileiro e encaixar no fair play financeiro do Campeonato Espanhol.

Veja também

CRIME Jogador da NFL é condenado a pelo menos três anos de prisão após acidente que matou uma mulher