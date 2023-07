PSG contrata Luis Enrique como treinador até 2025

A- A+

O Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira (5) a contratação do espanhol Luis Enrique como novo treinador, para assumir a equipe no lugar de Christophe Galtier, cuja saída do clube foi oficializada horas antes.

"Representa um novo ciclo, uma nova forma de jogar, com um dos melhores treinadores do mundo, não pelo que conquistou, mas por seu estilo de futebol, ofensivo", declarou aos jornalistas o presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, durante entrevista coletiva ao lado de Luis Enrique no CT do clube.





O espanhol será o oitavo técnico da equipe desde que o fundo Catari QSI (Qatar Sports Investments) comprou o clube, em 2011.

"Posso garantir que trabalharemos como um time", prometeu Luis Enrique, que espera "conseguir títulos" no time parisiense.

O treinador estava livre no mercado desde dezembro, quando foi demitido do comando da seleção da Espanha, eliminada pelo Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022.

Ele assume o PSG no lugar de Galtier, criticado pelo futebol pouco inspirado apresentado pela equipe na última temporada, que até terminou com o título do Campeonato Francês, mas com um novo tropeço na Liga dos Campeões, principal objetivo do clube.

Como treinador, Luis Enrique tem passagens por Roma (2011-2012), Celta de Vigo (2013-2014) e Barcelona (2014-2017).

No time catalão, conquistou a Champions em 2015, mesmo ano e que foi campeão espanhol e da Copa do Rei.

Ele era o treinador do Barça na histórica goleada por 6 a 1 sobre o PSG nas oitavas da Champions em 2017, com os 'blaugrana' conseguindo uma virada no Camp Nou depois de perderem o jogo de ida por 4 a 0 em Paris.

