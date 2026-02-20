PSG decide não recorrer à decisão relativa ao litígio com Mbappé
Em dezembro, o Tribunal do Trabalho de Paris obrigou o clube a pagar 61 milhões de euros ao jogador
O Paris Saint-Germain decidiu “não recorrer” da decisão proferida em meados de dezembro pelo Tribunal do Trabalho de Paris, que obrigou a pagar quase € 61 milhões (cerca de R$ 372 milhões na cotação atual) ao seu ex-astro Kylian Mbappé, informou o clube francês à AFP.
“Em um ato de responsabilidade e para encerrar definitivamente um processo longo e arrastado, o clube optou por não prolongar essa disputa”, explicou ao mesmo tempo em um comunicado divulgado nesta sexta-feira (20).
“O Paris Saint-Germain está agora firmemente focado no futuro, se concentrando em seu projeto esportivo e no sucesso coletivo”, acrescentou.
Leia também
• Vini Jr. e Mbappé reúnem elenco do Real Madrid e pagam a conta em jantar antes de decisão
• Neymar garçom e Barcelona entre principais vítimas: como Mbappé superou marca de Ronaldo
Contactada pela AFP, a assessoria do jogador optou por não comentar.
Os campeões europeus tinham um mês para recorrer a partir do momento em que foram notificados da decisão do tribunal trabalhista, por volta de 20 de janeiro.
No dia 16 de dezembro, o PSG foi condenado a pagar a Mbappé aproximadamente € 61 milhões referentes à supervisão, bônus e férias não pagos devidos após o término de seu contrato em 2024, antes de sua transferência para o Real Madrid.