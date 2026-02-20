A- A+

Futebol Internacional PSG decide não recorrer à decisão relativa ao litígio com Mbappé Em dezembro, o Tribunal do Trabalho de Paris obrigou o clube a pagar 61 milhões de euros ao jogador

O Paris Saint-Germain decidiu “não recorrer” da decisão proferida em meados de dezembro pelo Tribunal do Trabalho de Paris, que obrigou a pagar quase € 61 milhões (cerca de R$ 372 milhões na cotação atual) ao seu ex-astro Kylian Mbappé, informou o clube francês à AFP.

“Em um ato de responsabilidade e para encerrar definitivamente um processo longo e arrastado, o clube optou por não prolongar essa disputa”, explicou ao mesmo tempo em um comunicado divulgado nesta sexta-feira (20).

“O Paris Saint-Germain está agora firmemente focado no futuro, se concentrando em seu projeto esportivo e no sucesso coletivo”, acrescentou.

Contactada pela AFP, a assessoria do jogador optou por não comentar.

Os campeões europeus tinham um mês para recorrer a partir do momento em que foram notificados da decisão do tribunal trabalhista, por volta de 20 de janeiro.

No dia 16 de dezembro, o PSG foi condenado a pagar a Mbappé aproximadamente € 61 milhões referentes à supervisão, bônus e férias não pagos devidos após o término de seu contrato em 2024, antes de sua transferência para o Real Madrid.

