PSG derrota Barcelona e mantém os 100% da Champions League

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Paris Saint-Germain e Liverpool mantiveram nesta terça-feira os 100% de aproveitamento na fase de liga da Champions League, após a disputa da terceira rodada. O PSG, em jogo espetacular, derrotou em casa o Barcelona por 4 a 2, enquanto os ingleses bateram o Villarreal, de virada, por 4 a 3. 0 As duas equipes somam nove pontos, mas os franceses têm um saldo de gols maior (9 a 6).



Em Paris, o primeiro tempo foi espetacular. Com muita velocidade e troca de passes, os times acumularam oportunidades e um gol apenas nos primeiros 45 minutos foi muito pouco.



Com um minuto, Kvaratskhelia acertou a trave do Barcelona. Dembelé e Doué também levaram muito perigo para a meta de Joan Garcia. O PSG pressionou muito para roubar a bola.



O Barcelona começou a tocar mais a bola e Olmo, aos 13, levou perigo em chute de fora da área. Mas a marcação forte dos franceses não deixava Lamine Yamal jogar.



Cada time perdeu um jogador importante. Do lado do PSG, Dembélé sentiu um problema muscular na perna esquerda. Olmo, também machucado, desfalcou o Barcelona.





O Barcelona foi incomodar Safonov, aos 20, em finalização de Raphinha. Aos 21, Yamal chutou para fora de longe. A resposta do PSG foi imediata. Ferran Torres parou na defesa corajosa de Joan Garcia.



O jogo era eletrizante e as oportunidades não pararam de surgir dos dois lados. Aos 28, o PSG teve quatro chances de marcar na mesma jogada, mas parou na zaga espanhola.



Aos 37, não teve jeito. Após mais uma roubada de bola, Doué recebeu na entrada da área e acertou chute forte e colocado para abrir o placar. O Barça tentou reagir antes do intervalo e só não empatou porque o zagueiro Pacho usou a cabeça para dividir a bola com Fermin.



O segundo tempo continuou sensacional. O Barcelona tentou se impor no campo de ataque, mas o PSG foi mais perigoso e falhou duas vezes diante de Joan Garcia. O castigo veio rápido. Após linda assistência de Fermin, Xavi Espart surgiu para bater firme e garantir empate para a equipe espanhola, aos nove minutos.



De repente, o PSG somou mais duas lesões: Marquinhos e Kvaratskhelia. O jogo ficou para o Barcelona e o técnico Hans Flick colocou em campo Rodri, Adeyemi e Gavi. Safonov começou a se destacar com boas defesas.



Mas com times tão qualificados qualquer queda de rendimento pode ser fatal. O PSG precisou de pouco tempo de toque de bola para retomar o controle do jogo.



Aos 26 minutos, depois de Ferran Torres acertar a trave de Joan Garcia, Lucas Hernández subiu muito alto para cabecear, em escanteio cobrado da direita, para fazer 2 a 1 para o time francês.



Aos 33, Lamine Yamal, que estava 'sumido' na partida, recebeu lançamento, invadiu a área e encontrou um espaço entre a trave e Safonov para empatar: 2 a 2.



Mas a torcida espanhola não teve tempo de comemorar. No primeiro ataque, aos 35, Vitinha pegou a bola na entrada da área e acertou belo chute para fazer 3 a 2 para o PSG. Aos 41, Fabian Ruiz deu número finais para os franceses: 4 a 2. Foi a primeira vez na temporada que o Barcelona não venceu.



Outros jogos



Em Manchester, aos 12 Anderson marcou para o City e Foden aumentou a vantagem aos 34. Pilios diminuiu para os AEK, aos sete do segundo tempo, mas Cherki e Foden, mais duas vezes, garantiram a goleada inglesa: 5 a 10.



Em Liverpool, Mikautadze e Cardona deixaram o Villarreal em vantagem antes dos 30 minutos. Mac Allister aos 36 e Araújo aos 47 garantiram o empate para os donos da casa ainda no primeiro tempo.



A segunda etapa foi do Liverpool, que virou com gols de Mac Allister e Wirtz em menos de 20 minutos. Oluwaseyi chegou a diminuir para o Villarreal,mas o placar terminou mesmo 4 a 3 parfa o Liverpool, que somou a terceira vitória consecutiva.



Na Alemanha, Stuttgart e Atlético de Madrid empataram por 1 a 1 e o time alemão perdeu o aprovbeitamento total na fase de liga.



DEMAIS RESULTADOS



Fenerbahce 2 x 2 Slavia Praga, Sabah 1 x 2 Borussia Dortmund, Roma 4 x 0 Slovan Bratislava, Napoli 4 x 3 Bodoe/Glimt e Porto 0 x 1 PSV.

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