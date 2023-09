A- A+

Futebol PSG divulga lista de inscritos na Liga dos Campeões sem Verratti, que deve ir para o Catar No fim do ano passado, italiano havia renovado o contrato com o time francês até 2026

O PSG divulgou nesta quarta-feira a lista com os seus atletas inscritos para a edição da Liga dos Campeões deste ano (veja abaixo os nomes). A ausência mais sentida foi a do meio-campo Marco Verratti, que, sondado por um clube do Catar, deve deixar a França. Segundo o jornal RMC Sport, o jogador pode ter seu futuro anunciado já nas próximas horas.

Com 418 jogos pelo time francês, Verratti chegou ao PSG em 2012 e estava perto de quebrar o recorde de jogos disputados pelo clube, que pertence a Jean-Marc Pilorget (com 435).

Em junho, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, sondou o jogador. Representantes do clube foram a Paris para viabilizar uma negociação, segundo o jornal L’Équipe. O contrato de Verratti, de 30 anos, terminava em 2024 antes da prorrogação feita no fim do ano passado, estendendo o vínculo até 2026.

“É um orgulho imenso renovar meu contrato com o Paris Saint-Germain", reagiu Verratti em um comunicado do clube quando renovou seu contrato. “Estava claro para mim que minha história continuaria sendo escrita aqui”, disse ele.

“Marco desempenhou um papel central na história e no sucesso do clube nos últimos dez anos”, disse o presidente Al Khelaifi na ocasião.

Veja a lista completa dos jogadores inscritos pelo PSG para a disputa desta Liga dos Campeões.

1. Keylor Navas

2. Achraf Hakimi

3. Presnel Kimpembe

4. Manuel Ugarte

5. Marquinhos

7. Kylian Mbappé

8. Fabian Ruiz

9. Gonçalo Ramos

10. Ousmane Dembélé

11. Marco Asensio

15. Danilo Pereira

17. Vitinha

19. Kang In Lee

21. Lucas Hernandez

23. Randal Kolo Muani

25. Nuno Mendes

26. Nordi Mukiele

28. Carlos Soler

29. Bradley Barcola

30. Alexandre Letellier

33. Warren Zaïre-Emery

37. Milan Skriniar

80. Arnau Tenas

99. Gianluigi Donnarumma

Veja também

Futebol Society Jorge Henrique e Neto Baiano lutam por título Mundial de fut-7 pela SA Betesporte