FUTEBOL PSG e Bayern fazem a primeira batalha de favoritos da Copa do Mundo de Clubes O PSG, que recentemente se sagrou campeão da Champions League, e o Bayern, campeão alemão, se enfrentarão no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta

Em busca de uma temporada perfeita, o Paris Saint-Germain vai enfrentar o Bayern de Munique neste sábado (5) por uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes, no primeiro duelo de tudo ou nada entre favoritos ao título.

Outros concorrentes permanecem na disputa, incluindo o Real Madrid, que enfrenta o Borussia Dortmund nas quartas de final também no sábado, mas o time espanhol ainda está dando seus primeiros passos sob o novo comando técnico de Xabi Alonso.

O PSG, que recentemente se sagrou campeão da Champions League, e o Bayern, campeão alemão, se enfrentarão no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, a partir das 12h, no horário local (13h de Brasília).

Franceses e alemães trilharam caminhos diferentes até esta partida. Tirando uma derrota diante do Botafogo na primeira fase, o time de Luis Enrique não encontrou grandes dificuldades para terminar em primeiro no seu grupo e derrotou com tranquilidade a Inter Miami de Lionel Messi por 4 a 0 nas oitavas de final.





Na coletiva de imprensa antes do jogo, o técnico espanhol previu um confronto atrativo entre duas equipes com foco no ataque.

"Individualmente, nossa equipe é parecida com a deles. Gostamos da posse de bola. Há uma abordagem ofensiva de ambos os lados", descreveu. "Será um jogo aberto e divertido para os torcedores".

"Eu gostaria de jogar esta partida"

Vincent Kompany, o jovem técnico do Bayern, retribuiu os elogios durante sua entrevista coletiva.

O PSG "é um time incrível, não há outra palavra. Eles têm qualidade individual, mas, acima de tudo, formam uma equipe que joga com uma intensidade que raramente vi", disse o ex-zagueiro belga.

"Se eu fosse jogador, eu gostaria de jogar esta partida", reconheceu Kompany, que em seu primeiro ano no exigente clube bávaro o levou de volta ao topo da Bundesliga.

Com mais contratempos que seu adversário, o Bayern terminou em segundo no seu grupo, atrás do Benfica, e suou para superar a resistência do Flamengo nas oitavas de final (4 a 2), graças a dois gols de Harry Kane.

Com o atacante inglês voando no torneio, a equipe de Vincent Kompany não quer ouvir comparações com seus adversários da última Liga dos Campeões, em que o Bayern foi eliminado nas quartas de final pela Inter de Milão que depois seria goleado pelo PSG por 5 a 0 na final.

"Temos que tentar levar nossa energia e nossos bons sentimentos para esta partida. Sabemos que será difícil, mas sentimos que podemos vencer qualquer um quando estamos no nosso melhor nível", disse Kane, que marcou 41 gols em 50 partidas desde agosto passado.

Dembélé pode ser titular

Se é para falar em precedentes, o Bayern pode se basear tanto na vitória sobre o PSG na final da Liga dos Campeões de 2020 quanto na vitória por 1 a 0 em novembro passado, na fase de grupos da última edição.

Nessas ocasiões, Luis Enrique ainda fazia ajustes na 'máquina' que, nos últimos meses, conquistou o Campeonato Francês e a Copa da França, além do tão esperado primeiro título da Liga dos Campeões.

Dada a sobrecarga do seu elenco, que disputará no sábado a sua 63ª partida desde o início da temporada em agosto, Luis Enrique pode dar fôlego novo ao seu ataque com Ousmane Dembélé como titular.

O ponta francês ficou de fora da fase de grupos devido a uma lesão sofrida no dia 5 de junho pela sua seleção, mas estreou no torneio nas oitavas de final contra a Inter.

"Tenho treinado bem com a equipe há nove ou dez dias e estou 100% pronto para começar, mas é o treinador quem decide", disse Dembélé após o treino de sexta-feira.

Assim como aconteceu em todo o mundo do futebol, a preparação para a partida deste sábado foi abalada pela morte do atacante do Liverpool e da seleção portuguesa, Diogo Jota, num acidente de carro na quinta-feira.

Quatro jogadores do PSG — Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos — eram companheiros de seleção de Jota e, com ele, ergueram o troféu da Liga das Nações da Uefa há apenas quatro semanas.

"Sem dúvida, foi a pior notícia que se poderia receber (...) Estamos em choque, especialmente os jogadores portugueses", reconheceu Luis Enrique.

Prováveis escalações

PSG: Gianluigi Donnarumma - Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz - Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué e Bradley Barcola (ou Ousmane Dembélé). Técnico: Luis Enrique.

Bayern de Munique: Manuel Neuer - Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic - Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Michael Olise, Jamal Musiala - Serge Gnabry e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

