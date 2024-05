PSG e Borussia Dortmund decidem o primeiro finalista da Champions League; veja onde assistir duelo

A- A+

A maior competição de clubes do mundo irá conhecer o primeiro finalista nesta terça-feira (7). Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund entram em campo às 16h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, na capital francesa, para definir quem estará no Estádio de Wembley, em Londres, palco da decisão, no dia 1º de junho.

No confronto de ida, realizado na última quarta-feira (1), as equipes tiveram grandes chances de balançar as redes. O Borussia contou com o apoio da "muralha amarela" no Signal Iduna Park, e venceu os franceses por 1 a 0, abrindo vantagem para o jogo da volta. Durante o segundo tempo, o clube alemão teve oportunidades claras de ampliar a vantagem, enquanto o PSG conseguiu finalizar duas vezes seguidas na trave. Porém, o placar conquistado ainda no primeiro tempo foi mantido.

O gol, marcado pelo centroavante Niclas Füllkrug, deu ao Dortmund a vantagem de um empate para conquistar a vaga na final. Para avançar de maneira direta, o PSG precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença. A vitória parisiense por um gol leva a partida para a prorrogação e, se o placar for mantido, a vaga será decidida na disputa de pênaltis.

Neste duelo, a equipe francesa tentará chegar à grande final pela segunda vez na história, enquanto o time aurinegro, finalista pela última vez em 2013, quer quebrar o jejum de 11 anos. Na ocasião em que estiveram na final pela última vez, ambas as equipes foram eliminadas pelo Bayern de Munique.

A disputa pela vaga na final também será marcada por despedidas e pelo desejo de entrar para a história levantando a "Orelhuda". Marco Reus, que atuou pelo Borussia durante 12 anos, anunciou que deixará o clube alemão ao final da temporada, e poderá disputar o seu último jogo de Champions League vestindo a camisa aurinegra nesta terça. Do lado parisiense, Mbappé afirmou que esta será a última temporada pelo PSG. No entanto, o atacante francês ainda não tem destino definido.

No histórico de confrontos, há um equilíbrio. Franceses e alemães já entraram em campo sete vezes, com duas vitórias para cada lado e três empates entre as equipes.

Onde assistir PSG x Borussia Dormund nesta terça (7)?

O jogo entre PSG x Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo para todo o Brasil na SBT (TV aberta), no canal TNT (TV fechada) e na plataforma de streaming MAX.

Confira as prováveis escalações:

PSG: Gigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e Zaire-Emery; Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos e Kylian Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck e Ian Maatsen; Marcel Sabitzer, Enre Can; Jadon Sancho, Julian Brandt e Karim Adeyemi; Niclas Füllkrug. Técnico: Edin Terzić.

