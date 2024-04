PSG é campeão francês pela 12ª vez em sua história e sonha com a tríplice coroa

A- A+

O Paris Saint-Germain se sagrou campeão francês pela 12ª vez em sua história após a derrota do vice-líder Monaco sofrida na visita ao Lyon (3-2), neste domingo (28) pela 31ª rodada da Ligue 1.

O empate contra o Le Havre, no sábado, no Parque dos Príncipes (3-3), havia adiado esta nova conquista, mas o Lyon acabou com o suspense ao deixar os monegascos a 12 pontos dos parisienses, restando apenas nove pontos em disputa até o fim do campeonato.

O clube da capital pode agora sonhar com uma tríplice coroa, já que ainda está disputando a Liga dos Campeões (vai jogar as semifinais contra o Borussia Dortmund, nos dias 1º e 7 de maio) e a Copa da França (vai disputar a final contra o Lyon no dia 25 de maio em Lille).

Em nenhum momento os parisienses temeram que o título escapasse ao longo de uma temporada em que dominaram do início ao fim, ao contrário do ano anterior em que tiveram o Lens na cola até o fim.

O início da temporada não foi, no entanto, fácil para uma equipe que ainda não tinha pego ritmo com a chegada do técnico espanhol Luis Enrique. O PSG só subiu ao topo da tabela no dia 11 de novembro, ao vencer na visita ao Reims (3-0).

Naquela tarde, Kylian Mbappé marcou um hat-trick e Luis Enrique pediu a ele que fizesse ainda mais, no primeiro episódio de uma relação tensa, onde o anúncio da saída do craque no próximo verão europeu o que levou o treinador a reduzir o seu tempo em campo.

Apesar deste contexto de amplas consequências em nível esportivo e econômico, nenhum concorrente conseguiu acompanhar a velocidade do time parisiense, determinado a conquistar o título, e o mais rapidamente possível.

A equipe, cujo jogo ofensivo e intensidade ganhavam a marca do ex-técnico do Barcelona, dominou os duelos contra os grandes do futebol francês como Lyon, Olympique de Marselha, Lens e Monaco, sofrendo apenas uma derrota, contra o Nice, no Parque dos Príncipes no distante dia 15 de setembro.

- 'Obrigatório vencer' -

Há vários meses, o PSG tem uma vantagem de dez pontos sobre Monaco, Brest ou Nice, acabando com qualquer suspense sobre a identidade do campeão da liga francesa.

Foi, portanto, o resultado mais lógico, mas também devido ao orçamento astronômico do clube parisiense, que gastou 90 milhões (cerca de R$ 492 milhões pela cotação atual) para adquirir Randal Kolo Muani e que tem condições de arcar com o salário de Kylian Mbappé.

Mas também foi ajudado pela irregularidade de equipes como Olympique de Marselha e Lyon, que saíram da corrida pelo título muito cedo.

Luis Enrique manifestou dias atrás a falta de "urgência" para garantir o título. "O importante não é quando isso vai acontecer. O mais importante é como jogamos".

O treinador também está ciente das suas vantagens: "Temos o melhor elenco, o melhor orçamento, por isso é quase obrigatório ganhar o campeonato, mas conseguimos isso sendo superiores".

- Euforia -

Esse título antecipado permite ao PSG focar na Copa da França e na Liga dos Campeões.

Não vencer a primeira na final, no dia 25 de maio, contra o Lyon, a quem recentemente goleou por 4 a 1, seria uma decepção depois de ter sido eliminado nas oitavas de final nas duas últimas temporadas.

Mas o objetivo prioritário do clube e do QSI, fundo de seus proprietários cataris que chegaram ao clube em 2011, parece mais complicado, tendo como concorrentes pesos pesados como o Real Madrid e o Bayern de Munique ainda na disputa.

Mas antes o PSG aguarda a semifinal contra o alemão Borussia Dortmund, nos dias 1º e 7 de maio.

A perspectiva de jogar a partida de volta no Parque dos Príncipes e a euforia que surgiu após eliminar o Barcelona em abril (derrota por 3-2 no Parque dos Príncipes, vitória por 4-1 em Montjuïc) podem dar confiança extra aos parisienses.

Luis Enrique não esconde a ambição pela tríplice coroa: "É uma motivação para fazer algo que nunca foi feito na França para marcar a história do nosso clube, da cidade e do país". Mas o técnico alerta: "O caminho ainda é longo e tortuoso".

--- Os últimos dez campeões da Ligue 1 francesa

2024: PSG

2023: PSG

2022: PSG

2021: Lille

2020: PSG

2019: PSG

2018: PSG

2017: Monaco

2016: PSG

2015: PSG

- Times com mais títulos do campeonato francês

PSG: 12 (1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024)

Saint-Étienne: 10 (1957, 1964, 1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976, 1981)

Olympique de Marselha: 9* (1937, 1948, 1971, 1972, 1989, 1990, 1991, 1992, 2010)

Nantes: 8 (1965, 1966, 1973, 1977, 1980, 1983, 1995, 2001)

Monaco: 8 (1961, 1963, 1978, 1982, 1988, 1997, 2000, 2017)

Lyon: 7 (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

Stade de Reims: 6 (1949, 1953, 1955, 1958, 1960, 1962)

Bordeaux: 6 (1950, 1984, 1985, 1987, 1999, 2009)

Nice: 4 (1951, 1952, 1956, 1959)

Lille: 4 (1946, 1954, 2011, 2021)

* O título de 1993 foi retirado do Olympique de Marselha devido a um caso de corrupção contra Valenciennes e não foi atribuído novamente.

