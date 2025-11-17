PSG e Mbappé excluem indenizações milionárias mútuas na justiça francesa

A- A+

O Paris Saint-Germain exige que o ex-craque do clube Kylian Mbappé pague € 240 milhões (R$ 1,47 bilhão, na cotação atual) como compensação por uma transferência frustrada para o clube saudita Al Hilal em 2023, argumentaram advogados do time parisiense a um tribunal trabalhista nesta segunda-feira (17).

A ação judicial do clube, em litígio com o jogador desde o verão boreal de 2023, responde aos € 263 milhões (R$ 1,6 bilhão) reivindicados por Mbappé, que denuncia assédio trabalhista nos últimos meses no PSG e o tipo de contrato que o vinculava ao tempo.

Este litígio ocorreu durante muito tempo nas relações do agora atacante do Real Madrid com seu antigo clube.

O PSG atrasou o jogador do elenco no início da temporada 2023-24, já que ele desejava cumprir seu contrato até meados de 2024, sem prorrogá-lo.

Mbappé foi finalmente reintegrado após a primeira rodada do campeonato.

O clube parisiense garante que essa reintegração foi realizada após um acordo entre ambas as partes que estipulava que o atleta deveria renunciar a parte das quantias devidas ao final de seu contrato, para preservar a saúde financeira do clube.

O Paris Saint-Germain denuncia ainda que o francês escolheu, em 2023, uma oferta do clube Al Hilal por € 300 milhões (1,8 bilhões de reais).

O capitão dos Bleus finalmente se transferiu para o Real Madrid em meados de 2024, ao término de seu contrato e sem multa rescisória paga ao PSG.

Agora, ele reivindica € 55 milhões (338 milhões de reais) em prêmios e estratégias não pagos, afirmando, pelo contrário, que não existe nenhum acordo para renunciar aos mesmos, segundo seu entorno.

Mas o valor devido pelo clube ao jogador chegaria a um total de € 260 milhões, segundo seus advogados.

Estes pedem que o tribunal requalifique o tipo de contrato do atleta — de temporário para indefinido — e leve em conta os prejuízos sofridos.

A decisão do tribunal trabalhista é esperada dentro de várias semanas, em uma data a ser determinada.

