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FUTEBOL PSG empata com Manchester United (1-1) em amistoso preparatório para Supercopa da Europa O técnico do time parisiense, Luis Enrique, fez apenas duas alterações em relação à equipe titular

O Paris Saint-Germain empatou com o Manchester United em 1 a 1 neste sábado (8), em Gotemburgo, na Suécia, com um time formado por jovens, mas contando com o retorno de vários jogadores de seleções, em seu último jogo de preparação antes da Supercopa da Europa, na quarta-feira, contra o Aston Villa.

Após o atacante Ibrahim Mbaye, de 18 anos, abrir o placar para o clube da capital francesa logo aos dois minutos, o ponta-direita Brian Mbeumo garantiu o empate para os 'Red Devils' (32'), que criaram as chances mais perigosas, apesar de o PSG ter tido maior posse de bola.

O técnico do time parisiense, Luis Enrique, fez apenas duas alterações em relação à equipe titular, formada majoritariamente por jogadores da base e derrotada pelo Mallorca (3 a 0) três dias atrás, sendo a escalação de Pacho no centro da defesa a mudança de maior destaque.

No entanto, o desempenho da equipe foi mais consistente. O treinador espanhol não escalou como titulares nenhum dos quatro jogadores que disputaram a Copa do Mundo e haviam acabado de se juntar ao grupo (João Neves, Nuno Mendes, Vitinha e Marquinhos), mas colocou todos em campo simultaneamente para a meia hora final da partida.

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