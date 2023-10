A- A+

Liga dos campeões PSG enfrenta o Milan no 'grupo da morte' da Champions League; veja escalações e onde assistir Após levar uma goleada surpreendente do Newcastle, a equipe parisiense comandada por Luis Henrique terá que vencer para se manter na parte de cima do Grupo F

Paris Saint-Germain e Milan se enfrentarão na terceira rodada da fase de grupos da Champions League. A bola rola nesta quarta-feira (25), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris.

O PSG é o vice-líder do Grupo F com três pontos e busca se recuperar na Liga dos Campeões após sofrer uma derrota por 4 a 1 para o Newcastle na última rodada. A equipe parisiense chega embalada com duas vitórias consecutivas na Ligue 1. No entanto, o técnico Luis Enrique enfrentará vários problemas devido às ausências de jogadores importantes, como Zaire-Emery, Marco Asensio, Kimpembe, Sergio Rico e Nuno Mendes. Para o confronto contra o Milan, o treinador deve considerar a presença de Fabián Ruiz e Gonçalo Ramos no time titular.

O Milan, por sua vez, ocupa a terceira posição do Grupo F com apenas dois pontos, tendo empatado com o Newcastle e o Borussia Dortmund nas duas primeiras rodadas. A equipe italiana ainda não conseguiu uma vitória na Liga dos Campeões. No Campeonato Italiano, o Milan segue na briga pelo título, mas sofreu uma derrota em casa para a Juventus na última partida. O técnico Stefano Pioli tem algumas dúvidas em relação à escalação, incluindo a situação de Loftus-Cheek. Outros jogadores, como Caldara, Chukwueze e Bennacer, também estão na lista de desfalques, enquanto Kalulu deve estar disponível para a partida.

Este confronto é de grande importância para ambos os times, uma vez que estão no Grupo F da Champions League, conhecido como o "grupo da morte". Não há um favorito claro, pois o PSG é vice-líder e o Milan busca sua primeira vitória na competição.

Onde assistir: TNT e HBO Max

Horário: 16h

Prováveis escalações:

PSG: Donnarumma. Hakimi, Skriniar, Marquinhos e Lucas Hernández; Ugarte, Vitinha e Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé e Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique

Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernández; Reijnders, Musah e Adli; Rafael Leão, Pulisic e Giroud. Técnico: Stefano Pioli

