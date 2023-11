A- A+

Futebol Francês PSG exerce opção de compra sobre atacante português Gonçalo Ramos Atleta agora tem contrato até 2028 no clube francês

O Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira (22) que exerceu a opção de compra sobre o atacante português Gonçalo Ramos, que permanece vinculado ao clube francês até junho de 2028.

Emprestado no verão europeu passado pelo Benfica, o artilheiro de 22 anos assinou em definitivo, numa transferência avaliada em 65 milhões de euros (cerca de R$ 347 milhões pela cotação atual) mais 15 milhões (R$ 80 milhões) em bônus, segundo vários meios de comunicação.

O técnico Luis Enrique o escalou como titular em sete jogos da Ligue 1, participando de outros quatro como reserva, e também disputou quatro partidas da Liga dos Campeões (uma como titular).

Gonçalo Ramos marcou dois gols nesses 15 jogos, ambos contra o Olympique de Marselha, no clássico do futebol francês (4-0).

O português disputa uma posição no ataque do PSG com o francês Randal Kolo Muani.

