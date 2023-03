A- A+

futebol PSG fará oferta para comprar do governo maior estádio da França por R$ 3,27 bilhões Local foi palco da final da Copa do Mundo de 1998, que o Brasil perdeu para os anfitriões

O Paris Saint-Germain vai apresentar uma oferta no concurso lançado pelo Estado francês para vender o Stade de France no verão de 2025. A informação foi revelada nesta sexta-feira por uma fonte interna do clube e confirmada pelo jornal L'Equipe.

"Somos candidatos à compra do Stade de France", disse esta fonte, citando ium preço estimado em 600 milhões de euros (R$ 3,27 bilhões de dólares), reiterando que a oferta, porém, ainda não foi apresentada.

O preço do Stade de France, casa da seleção francesa, foi estimado em "647 milhões de euros", segundo as contas do Estado publicadas em 2021. Em 7 de março, a França publicou as duas ofertas: uma para a cessão, outra para uma nova concessão, com data de entrega para 27 de abril, segundo os documentos consultados pela AFP.

As ofertas entregues, tanto de cessão como de concessão, serão estudadas em 2024, para provável atribuição em 2025. Há alguns meses, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, expressou sua insatisfação pelas dificuldades que estava encontrando nas negociações com a Câmara Municipal de Paris para uma possível compra do Parc des Princes, o histórico estádio do clube.

Algumas semanas depois, a prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo, respondeu que o estádio "não estava à venda".

"Se isso não avançar com a Câmara Municipal de Paris, vamos preparar outras opções", disse fonte interna do PSG, acrescentando que as negociações sobre o Parc des Princes com Anne Hidalgo não avançaram.

O clube da capital considera que se não se tornar proprietário não poderá iniciar as obras de ampliação e modernização, orçadas em 500 milhões de euros (R$ 2,73 milhões).

