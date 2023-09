A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL PSG faz duas vendas milionárias nos 45 do segundo tempo: Verratti e Draxler O italiano está finalizando a sua transferência para o Al Arabi, enquanto o alemão, afastado por Luis Enrique desde o início do verão europeu, jogará pelo Al Ahli.

Apesar de o mercado de transferências ter fechado na França no primeiro dia de setembro e a Arábia Saudita ter encerrado no último dia 7, o PSG acertará nas próximas horas duas partidas para o Catar que terão um impacto positivo no Fair Play Financeiro. Conforme anunciou o L'Équipe, Marco Verratti e Julian Draxler estão finalizando suas transferências para o futebol do Catar após terem sido descartados por Luis Enrique no início da temporada.

O caso do italiano, que jogará no Al Arabi, time do primo do xeque do Catar, atual dono do PSG, é o que mais tem surpreendido pela longevidade na capital francesa. Desde o início da pré-temporada, Luis Enrique e Luis Campos informaram que ele não fazia parte dos planos do clube e o convidaram a sair. Sem ter a oportunidade de se despedir do Parc des Princes, completamente excluído da lista oficial da Liga dos Campeões, Verratti, que esperava uma oferta de última hora da Europa, não teve escolha senão ir jogar no Catar.

O meio-campista de 30 anos tornou-se um dos jogadores mais importantes da história do PSG na última década. Desembarcou em Paris em 2012 vindo de Pescara e, desde então, foi um pilar fundamental na conquista dos campeonatos nacionais dos parisienses, que em 2023 se tornaram a equipe de maior sucesso do país, com a conquista de 11 ligas. Ele é, depois de Jean-Marc Pilorget, o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa do PSG, com 416 jogos.

No entanto, os contínuos desastres europeus e as críticas dos torcedores obrigaram o atleta a arrumar as malas. Embora o preço da transferência não tenha sido divulgado, fala-se em um valor que oscila entre os 45 e os 50 milhões de euros.



O caso de Draxler, por sua vez, tem sido uma bênção para os dirigentes do PSG, que não conseguiram tirá-lo da capital francesa por falta de ofertas e mais uma vez aproveitaram o curinga do Qatar para equilibrar as contas. O alemão chegou a um acordo com o Al Ahli, que formalizou o acordo com a equipe da capital francesa para finalizar os detalhes de sua contratação. Contratado em janeiro de 2017 por 36 milhões de euros, o seu desempenho em Paris tem sido decepcionante, ofuscado pelas contratações de Neymar e Mbappé e também por suas contínuas lesões.

