Futebol Internacional PSG fecha acordo para contratar Dembélé, do Barcelona Paris Saint-Germain paga multa rescisória de 50 milhões de euros e garante transferência do atacante francês

O Paris Saint-Germain (PSG) garantiu a contratação do atacante Dembélé, do Barcelona, após pagar uma multa de 50 milhões de euros (cerca de R$ 267 milhões). O jogador francês, de 26 anos, passou por exames médicos em Paris e assinará um contrato até junho de 2028 com o clube parisiense.

A transferência foi confirmada por Fabrizio Romano, renomado jornalista de transferências, além de veículos de imprensa espanhóis e franceses como o "Sport" e a rádio "RMC".



Dembélé é o sétimo reforço do PSG para a temporada 2023/24, sendo considerado uma opção caso Mbappé deixe o clube. O PSG busca 250 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,3 bilhão) pela transferência de Mbappé, que já expressou sua decisão de não renovar o contrato vigente até 2024.



Em decorrência da iminente mudança para o PSG, Dembélé foi retirado do amistoso contra o Milan nos Estados Unidos, realizado na última terça-feira. O atacante informou ao técnico do Barcelona, Xavi, sua intenção de se juntar ao time francês, após conversas com o técnico Luis Enrique e o presidente Nasser Al-Khelaïfi.



"Sim, estou um pouco decepcionado com ele. Dembélé nos disse que quer ir embora. Tem proposta do PSG e não podemos fazer nada. Não podemos competir com a proposta que fizeram. É uma decisão dele. Me deixa mal porque acho que cuidamos muito para que ele fosse feliz. Mas é a lei do mercado. Desejo sorte, mas estou um pouco decepcionado", afirmou o treinador do Barcelona, Xavi Hernández, em entrevista ao canal TV3.



O PSG optou por Dembélé como uma resposta à iminente saída de Kylian Mbappé, que manifestou claramente sua intenção de deixar Paris. Xavi solicitou ao Barcelona que busque um substituto para a transferência do atacante de 26 anos.



"Ele não soube me dizer o real motivo porque vai embora. Mas acredito que seja uma questão pessoal. Eu o via tão feliz que não esperava isso, mas aconteceu. Tínhamos um cenário preparado para essa possível baixa e agora temos que nos reforçar. Sim, ficamos debilitados", lamentou.



Detalhes da negociação

De acordo com a imprensa espanhola, a renovação de contrato assinada por Dembélé com o Barcelona no ano passado incluía uma cláusula permitindo que o jogador se transferisse para um clube pagando um valor mínimo de 50 milhões de euros.

Dembélé ativou essa cláusula antes da última segunda-feira, possibilitando a contratação pelo PSG. Os parisienses tiveram até sexta-feira para finalizar o acordo, e o Barcelona, conforme o contrato, deve aceitar a quantia, embora tenha a opção de manter o jogador até 21 de agosto.



