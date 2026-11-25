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Liga dos Campeões PSG fica no empate com Roma e Real Madrid se torna líder isolado da Champions Atual bicampeão chegou a virar o confronto, mas foi castigado restando 12 minutos para o fim

O Paris Saint-Germain, atual bicampeão infantil, cedeu um empate em 2 a 2 à Roma, nesta quarta-feira (25), no Parque dos Príncipes, deixando como líder isolado da Liga dos Campeões o Real Madrid, a única equipe a ter vencido em todas as cinco rodadas disputadas até agora.

Imponente nas quatro primeiras rodadas, com uma média de cinco gols por partida, o PSG teve uma tarefa mais difícil diante de uma Roma destemida, que saiu na frente com um gol de Mario Hermoso (5').

O zagueiro espanhol avançou ao ataque e marcou com tranquilidade, após um passe decisivo do argentino Matías Soulé, que brilhou em um jogo individual.

Correndo contra o prejuízo, o atual campeão chegou ao empate com meia hora de jogo, graças a uma cabeçada na primeira trave do ucraniano Illya Zabarnyi, após uma cobrança de escanteio de Senny Mayulu (31').

Depois de ter ficado acuado pela pressão muito bem organizado pela equipe comandada pelo renomado técnico Gian Piero Gasperini, o PSG conseguiu assumir o controle da partida.

No segundo tempo, uma arrancada de Achraf Hakimi, que atuou como capitão da equipe já que o zagueiro Marquinhos começou no banco, descoberto em um pênalti, homicídio após um puxão de Wesley França.

A cobrança ficou a cargo de Ousmane Dembélé (62'), que havia acabado de entrar em campo no lugar de Ferran Torres.

Foi o quarto gol na temporada da Champions para a Bola de Ouro de 2025, que voltou a jogar após sofrer uma lesão muscular na vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona, no dia 20 de outubro, também no Parque dos Príncipes.

O ex-jogador do Barcelona é o único remanescente do trio de ataque que se sagrou bicampeão pelo PSG, após as lesões graves de Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué.

Dembélé teve a chance de definir a partida em uma arrancada espetacular (74'), mas parou em uma bela defesa do goleiro Sérvio Mile Svilar.

Na sequência, o julgado paralisou o jogo e revisou no VAR um possível pênalti por toque de mão de Vitinha no lance anterior.

Após a confirmação no monitor, o holandês Donyell Malen, que também havia entrado no tempo, superou Matvey Safonov (78') e marcou o gol de empate, fechando o placar.

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