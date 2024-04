A- A+

Futebol PSG goleia na visita ao Barça e avança às semifinais da Champions Franceses golearam os espanhóis por 4x1, fora de casa, com dois gols de Mbappé

O Paris Saint-Germain se classificou nesta terça-feira (16) para as semifinais da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Borussia Dortmund, ao golear o Barcelona por 4x1 (após perder por 3x2 na ida em Paris) com uma dobradinha do astro Kylian Mbappé.

O Barça abriu o placar por meio do brasileiro Raphinha (12'), mas o PSG aproveitou a superioridade numérica que durou uma hora após a expulsão do zagueiro do time catalão, Ronald Araujo (29') para fazer a diferença através de Ousmane Dembélé (40'), Vitinha (54') e Mbappé (61' de pênalti e 89').

