Futebol PSG goleia Olympique de Marselha em clássico do Campeonato Francês Kylian Mbappé, principal atleta do Paris Saint-Germain, foi substituído por lesão no primeiro tempo

O Paris Saint-Germain venceu com tranquilidade o Clássico do Campeonato Francês contra o Olympique de Marselha por 4 a 0 neste domingo (24), pela sexta rodada, em jogo que o astro Kylian Mbappé foi substituído por lesão no primeiro tempo. A saída do atacante gerou a única preocupação do PSG na partida, já que a vitória começou a ser encaminhada aos oito minutos com o marroquino Achraf Hakimi abrindo o placar em cobrança de falta e o gol de Randal Kolo Muani (37') antes do intervalo.

No segundo tempo, o português Gonçalo Ramos (47' e 89') completou a goleada. Com esta vitória, o PSG soma 11 pontos e sobe para a terceira posição da tabela, que tem como líder o surpreendente Brest, com 13 pontos.

Mas além do resultado, os torcedores do time parisiense não podem evitar pensar em qual é a gravidade da lesão de Mbappé, que foi substituído aos 31 minutos por Gonçalo Ramos. Ele sofreu uma pancada no início do duelo em jogada com o zagueiro argentino Leonardo Balerdi e acabou torcendo o tornozelo esquerdo.

O atacante ficou mancando em campo, saiu rapidamente minutos depois para receber atendimento médico e finalmente teve que ser substituído. Depois do jogo, no entanto, o técnico do PSG tranquilizou sobre o grau da lesão de Mbappé.

"Não é um problema sério, mas ele está com dores. Acho que foi mais inteligente tirá-lo. Mas nada importante, no final ele está bem", disse o treinador espanhol.

