A- A+

Futebol Internacional PSG inicia conversas para renovar com Dembélé, mas salário pode travar acordo: "Temos um teto" Clube propõe contrato com variáveis e não vai extrapolar normas após Bola de Ouro

Com as renovações de Fabián Ruiz e William Pacho já encaminhadas, o Paris Saint-Germain volta suas atenções para uma das extensões contratuais mais sensíveis do projeto de Luis Enrique: a de Ousmane Dembélé.

O clube parisiense abriu contatos iniciais com os representantes do jogador para torná-lo o principal nome do elenco, mas reconhece que as exigências salariais podem dificultar o avanço.

As tratativas ainda estão em estágio preliminar e, embora haja disposição mútua para um acordo, a expectativa interna é de um processo longo.

Rumores na França apontam para um pedido de aumento significativo — citado em torno de € 60 milhões — após a conquista da Bola de Ouro, valor que nenhuma das partes confirma. O PSG trabalha com a perspectiva de não anunciar nada antes do fim da temporada.

A estratégia do clube segue o modelo recente que se mostrou eficaz em outras renovações: salário base com variáveis atreladas a desempenho e número de jogos, evitando aumentos automáticos. A fórmula, porém, pode virar ponto de fricção.

Segundo o L'Équipe, o estafe de Dembélé já havia pleiteado uma valorização expressiva meses atrás, demanda que não teve aval nem do diretor esportivo Luis Campos, nem da cúpula do clube.

O presidente Nasser Al-Khelaifi foi direto ao comentar o tema ao Canal+. — Temos um teto salarial, como todos sabem — afirmou, indicando que o PSG não fará concessões fora do planejado.

Al-Khelaifi elogiou o atacante, chamando-o de “lenda do clube”, mas reforçou que “o time e a instituição vêm em primeiro lugar”, sinalizando que ninguém estará acima da política financeira do projeto.

Veja também