PSG já pode 'se sentir campeão' da Ligue 1, diz técnico Luis Enrique

O técnico do Paris Saint-Germain, o espanhol Luis Enrique, admitiu nesta sexta-feira (28) que sua equipe já tem a mão na taça na véspera do jogo fora de casa contra o Saint-Étienne, pela 27ª rodada em que sua equipe poderá se sagrar tetracampeã da Ligue 1.

A equação é simples: se o PSG vencer, o Olympique de Marselha (2º) perder na visita ao Reims e Monaco (3º) e Nice (4º) empatarem entre si, o time da capital conquistará o título na noite de sábado (29).

"Você nunca é campeão até que esteja matematicamente garantido, mas podemos nos sentir campeões, somos o melhor time da Ligue 1", disse Luis Enrique em entrevista coletiva no centro de treinamento Campus PSG, em Poissy (Yvelines, nos arredores de Paris).

"Vamos aproveitar estes últimos oito jogos para outros objetivos: sermos competitivos contra todos os adversários, com humildade e respeito, mas estar preparados para os três meses que restam. Temos a Copa da França, a Liga dos Campeões, onde queremos ir até o fim, temos o jogo das quartas de final contra o Aston Villa", explicou.

Ser campeão no sábado não liberaria especialmente os jogadores, disse o treinador: "Me parece totalmente anedótico, faltam oito jogos do campeonato francês, queremos ser competitivos porque isso nos prepara de maneira ideal para as outras competições".

"Me sinto quase como no dia 28 de março de 2024, quase fomos campeões, e estávamos nas semifinais da Copa da França e nas quartas de final da Liga dos Campeões", lembrou Luis Enrique sobre o ano passado.

O PSG jogará contra o Saint-Étienne sem Lee Kang-in, lesionado, nem Achraf Hakimi, que será poupado.

