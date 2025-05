PSG faz jogo impecável, goleia Inter de Milão e conquista a Liga dos Campeões pela primeira vez

A- A+

A Liga dos Campeões tem um campeão inédito: o Paris Saint-Germain. Jogando na Allianz Arena, em Munique, os franceses fizeram um jogo impecável e venceram a Inter de Milão por 5 a 0, neste sábado (31).

Hakimi, Doué, marcando duas vezes, Kvaratskhelia e Mayulu foram os autores dos gols que deu o primeiro título continental para PSG.

Com o título, o PSG se torna a segunda equipe francesa a vencer a Liga dos Campeões. Antes da equipe da cidade luz, apenas o Olympique de Marselha havia vencido o torneio, no ano de 1993.

Diferente dos outros anos quando apostou em grandes craques, como foi o caso do trio formado por Messi, Mbappé e Neymar, o título do PSG coroa o trabalho coletivo do time, com nomes menos badalados e o comando técnico de Luis Enrique.

O treinador, aliás, conquistou sua segunda Champions da carreira. Antes, ele havia conquistado o torneio na temporada 2014/2015 com o Barcelona.



Campanha

Apesar do título, o PSG não começou a Champions como favorito ao título. A equipe fez uma campanha irregular na Fase de Liga e se classificou para o mata-mata apenas na 15ª posição, confirmando a vaga na última rodada.

No mata-mata, no entanto, os parisiense fizeram outro campeonato. Nos playoffs, um atropelo contra o Brest, vencendo o agregado por 10 a 0.

Nas oitavas, apesar de perder em casa para o Liverpool no primeiro jogo por 1 a 0, os franceses devolveram o placar em Anfiend e eliminaram um dos favoritos do torneio nas penalidades máximas.

Nas quartas de final, apesar de vencer o primeiro jogo em casa contra o Aston Villa por 3 a 1, o PSG foi derrotado na volta por 3 a 2, se classificando pelo placar apertado de 5 a 4 no agregado.

Nas semifinais, vitória fora de casa contra o Arsenal por 1 a 0 e triunfo dentro de casa por 2 a 1 levaram o PSG para a sua segunda final de Champions.

Contra a Inter, a expectativa era de jogo equilibrado, mas a equipe francesa soube se impor e derrotou a Inter de Milão de forma espetacular por 5 a 0.

Veja também