Os dias de folia do Carnaval chegaram ao fim oficialmente nesta Quarta-feira de Cinzas (5). A data que marca a retomada da “vida normal”, no entanto, pode ter um gosto especial para os amantes do futebol.

Isso porque quatro jogos, incluindo Benfica x Barcelona e PSG x Liverpool, movimentam as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa e prometem animar os torcedores que estão de luto pelo fim do Carnaval.

Benfica x Barcelona

Benfica e Barcelona medem forças no Estádio da Luz, em Lisboa, às 17h (horário de Brasília). As equipes voltam a se encontrar após protagonizarem um dos melhores jogos deste ano, quando os Culés venceram a Águia, de virada, por 5 a 4, com um gol no último minuto da partida.

Pelo lado dos portugueses, o clima é de revanche. A equipe vem embalada com oito jogos de invencibilidade e deposita suas esperanças no grego Vangelis Pavlidis. Artilheiro da equipe na temporada com 18 jogos, ele marcou um hat-trick da última vez em que as equipes se encontraram.

Pelo lado do Barcelona, a confiança também segue em alta. O Barcelona não perde uma partida desde dezembro do ano passado, acumulando uma sequência de 15 jogos sem perder. Para este duelo, o badalado trio de ataque formado por Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha deve dar novamente dor de cabeça aos portugueses.

Onde assistir: TNT Sports (TV fechada) e MAX (Streaming).

PSG x Liverpool

PSG e Liverpool se enfrentam no Parc des Princes, em Paris, também às 17h (horário de Brasília). O duelo é um dos mais esperados desta fase da Champions pela grande fase que as equipes atravessam.

Apesar de uma Fase de Liga abaixo do esperado, se classificando apenas na última rodada e tendo que disputar os playoffs, o PSG chega com moral para o duelo. Os parisienses não perdem uma partida desde novembro do ano passado, acumulando uma sequência invicta de 22 partidas sem perder, sendo 10 vitórias seguidas.

Por outro lado, o Liverpool carrega o status de melhor equipe da Fase de Liga, quando venceu sete dos oito jogos disputados. Muito do bom desempenho da equipe se deve a Mohamed Salah. O egípicio faz uma temporada brilhante até o momento, somando 30 gols e 22 assistências em 39 jogos.

Onde assistir: MAX (Streaming)





Outros jogos

Mais dois jogos complementam os jogos da Champions nesta quarta. Fechando os jogos das 17h (horário de Brasília), Bayern de Munique e Bayer Leverkusen fazem um duelo doméstico pelas oitavas da Champions, na Alianz Arena. A partida terá transmissão do Space (TV fechada) e da MAX (Streaming).

Mais cedo, às 14h45 (horário de Brasília), Feyenoord x Inter de Milão se enfrentam no Stadion Feijenoord, na Holanda. O duelo terá transmissão da TNT Sports (TV fechada) e da MAX (Streaming).



