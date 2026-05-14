A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL PSG monitora crise no Real Madrid e faz contato por Valverde após briga com Tchouaméni, diz jornal Clube francês procurou informações sobre situação do uruguaio após confusão em Valdebebas; Manchester City também mantém interesse antigo

O clima turbulento nos bastidores do Real Madrid já começa a provocar movimentações no mercado europeu. Após a briga envolvendo Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni em Valdebebas, o Paris Saint-Germain fez contatos informais para entender o cenário do volante uruguaio no clube espanhol.

Segundo o jornal espanhol AS, o PSG buscou informações sobre o contexto do episódio e quis entender como Valverde está internamente após o desentendimento com o companheiro de equipe. O contato é tratado como uma continuidade de um interesse antigo do clube francês, que já havia monitorado o jogador em outras janelas de transferências.

A publicação aponta que o PSG entende que Valverde não tem intenção de deixar o Real Madrid neste momento. Ainda assim, a sequência recente de acontecimentos em Valdebebas foi vista pelos franceses como uma oportunidade para se posicionar nos bastidores.

A sinalização enviada ao entorno do uruguaio teria sido simples: caso uma saída do Real Madrid passe a ser considerada, o PSG estaria disposto a abrir negociações. Internamente, o clube francês acredita que uma eventual transferência do meio-campista envolveria cifras entre 100 e 120 milhões de euros — valor que pode ultrapassar R$ 760 milhões na cotação atual.

O episódio entre Valverde e Tchouaméni abalou o ambiente merengue nos últimos dias. Conforme a imprensa espanhola, o uruguaio sofreu um traumatismo durante a confusão e realiza recuperação em casa, com previsão de repouso entre 10 e 14 dias. O Real Madrid aplicou multa de 500 mil euros aos envolvidos, mas decidiu não impor punições esportivas.

Mesmo com o cenário conturbado, Valverde mantém o desejo de permanecer no clube espanhol. O volante é considerado uma das peças mais importantes do elenco merengue e tem contrato longo com o clube.

Além do PSG, o Manchester City também segue atento à situação. Segundo o AS, o clube inglês voltou a consultar o estafe do jogador recentemente. O interesse do técnico Pep Guardiola em Valverde é antigo, e o City já havia tentado entender a viabilidade de uma negociação na última temporada.

Veja também