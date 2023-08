PSG não quer deixar Neymar sair de graça do clube, diz jornal

A- A+

Neymar, que tem contrato com o Paris Saint-Germain até 2027, informou ao clube em uma reunião, no último domingo, que deseja deixar a equipe o quanto antes. Mas, a novela entre o jogador e a equipe parisiense ainda está longe do fim. De acordo com o jornal RMC Sports, o PSG não pretende entregar o jogador de graça.

O craque já expressou o seu desejo de voltar ao Barcelona, clube no qual teve o maior destaque no futebol internacional e venceu a Champions League em 2014/15. Contudo, para retornar, é preciso que outras duas partes sejam cumpridas: a rescisão do craque brasileiro com o PSG — visto que o time espanhol não possui poder financeiro para pagar o que os franceses pedem — e as saídas de alguns jogadores do Barça.

Atualmente, o camisa 10 tem um valor de mercado avaliado em 60 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões), segundo o Transfermarkt. Além disso, Neymar recebe cerca de 40 milhões de euros (R$ 216 milhões) por ano e teria que abrir mão do seu alto salário, já que nenhum clube na Europa estaria disposto a pagar esse valor.

Segundo o programa de TV da Espanha El Chiringuito, Neymar e Barcelona chegaram a um acordo para o brasileiro receber 13 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões, na cotação atual) líquidos por temporada mais bônus, com um contrato de duas temporadas, podendo renovar por mais um. Segundo o canal de televisão espanhol, ambos os lados estão otimistas com o acerto e acreditam que Neymar será jogador do Barcelona em breve.

O clube francês está buscando recuperar parte de seu investimento — gastou 222 milhões de euros para contar com o brasileiro, em 2017. Por isso, o PSG não pretende vender Neymar por menos de 150 milhões de euros (cerca de R$ 800 milhões). Contudo, o time de Paris também está disposto a aceitar um empréstimo com compra obrigatória em 2024 para economizar parte do segundo maior salário do elenco, de acordo com o jornal espanhol AS.

