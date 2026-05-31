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LIGA DOS CAMPEÕES Festa do título do PSG termina com um morto, 416 presos e confrontos em Paris Saques, barricadas e ataques às forças de segurança também foram registrados

A histórica conquista da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain foi acompanhada por uma noite de violência e tumultos na França.



Enquanto milhares de torcedores celebravam o segundo título europeu do clube, confrontos com a polícia, saques e atos de vandalismo deixaram um morto, um ferido grave e levaram à prisão de 416 pessoas em todo o país, segundo as autoridades francesas.

Do total de detenções, 283 ocorreram em Paris, principal palco das comemorações. Uma pessoa morreu após um acidente de trânsito no anel viário da capital francesa, enquanto outra ficou em estado grave e entrou em coma após ser esfaqueada.

As ocorrências mais graves foram registradas na região da avenida Champs-Élysées, onde milhares de torcedores se concentraram após o apito final da decisão.







Além das celebrações, houve registros de furtos e saques. Grupos violentos também tentaram atacar uma delegacia de polícia da capital.

Nos arredores do Parc des Princes, estádio do PSG, que abriu as portas para cerca de 48 mil torcedores acompanharem a final em telões, a polícia precisou intervir para dispersar vândalos que ergueram barricadas com bicicletas elétricas incendiadas e materiais de construção. Manifestantes também chegaram a bloquear o anel viário de Paris.

Segundo as autoridades, fogos de artifício e rojões foram lançados contra as forças de segurança, que responderam com gás lacrimogêneo e cargas policiais. Sete agentes ficaram feridos durante os confrontos.

Diante da dimensão dos incidentes, sete magistrados passaram a atuar em tempo integral para analisar os casos e eventuais processos decorrentes das prisões.

Apesar dos episódios de violência, as comemorações do título prosseguem neste domingo. Os jogadores do PSG são esperados aos pés da Torre Eiffel para apresentar o troféu aos torcedores em um palco montado para receber cerca de 100 mil pessoas.



Em seguida, a equipe será recebida pelo presidente da França antes de encerrar a programação festiva no Parc des Princes.

Com medo de novos distúrbios, o Ministério do Interior anunciou um forte esquema de segurança para acompanhar os eventos, com o deslocamento de 5.790 policiais e 2.500 bombeiros. As autoridades esperam evitar a repetição dos confrontos que marcaram a noite da conquista europeia do clube parisiense.

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