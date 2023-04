PSG perde em casa para o Lyon no Francês; Messi é vaiado

A- A+

O Paris Saint-Germain somou sua segunda derrota consecutiva no Parque dos Príncipes ao ser batido neste domingo (2) pelo Lyon (9º) por 1 a 0, na 29ª rodada do Campeonato Francês, num duelo em que o argentino Lionel Messi foi vaiado pelos torcedores parisienses.

Depois de perder para o Rennes (2 a 0) na rodada passada, o PSG caiu desta vez com um gol de Bradley Barcola (56'). No primeiro tempo, o Lyon ainda perdeu um pênalti em cobrança na trave do atacante Alexandre Lacazette (39').

Messi foi vaiado por parte da torcida parisiense no momento em que a escalação da equipe estava sendo anunciada nos auto-falantes do estádio, enquanto outra parte dos torcedores aplaudiam e gritavam o nome do jogador para demonstrar apoio.

Com a derrota deste domingo, o Paris Saint-Germain fica com apenas seis pontos de vantagem sobre o vice-líder Lens, com quem tem um confronto direto no dia 15 de abril, e sobre o Olympique de Marselha (3º).

Mais cedo, o Monaco (4º) venceu de virada o Strasbourg (16º) por 4 a 3 e se aproximou do Top 3 na tabela, ficando três pontos atrás do Olympique de Marselha.

O brasileiro Vanderson abriu o placar para o time do Principado (19'), mas o sul-africano Lebo Mothiba (32') e um gol contra do chileno Guillermo Maripán (41') levaram o Strasbourg para o intervalo com a vantagem.

No segundo tempo, o Monaco reagiu e virou com Eliesse Ben Seghir (54'), Edan Diop (58') e Youssouf Fofana (65'), que minutos depois foi expulso (78').

Com um jogador a mais, o Strasbourg ainda diminuiu nos acréscimos com um gol de Habib Diallo (90'+3), mas já não havia mais tempo para buscar o empate.

Entre os outros jogos deste domingo, o destaque foi a vitória do Reims (7º) sobre Nantes (14º) por 3 a 0, com dois gols de Alexis Flips.

Por sua vez, o Brest (15º) se afastou da zona de rebaixamento ao bater por 3 a 1 o Toulouse (13º), enquanto o Clermont (12º) venceu por 2 a 1 o Ajaccio (19º), que se complicou ainda mais na luta pela permanência na elite.

O lanterna Angers empatou em 1 a 1 com o Nice (8º). Com apenas 11 pontos, 15 atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento (Strasbourg), a permanência na primeira divisão parece quase impossível.

