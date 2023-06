PSG perde mais de 2 milhões de seguidores no Instagram após saída de Messi

A- A+

O Paris Saint-Germain registrou uma perda de mais de dois milhões de seguidores no Instagram depois da saída de Lionel Messi, enquanto o novo clube do astro argentino, o Inter Miami, ganhou mais de três milhões de 'followers'.

Segundo dados da ferramenta insTrach, o número de seguidores do PSG caiu dos 69,9 milhões antes do último jogo de Messi com a camisa do clube, na semana passada (derrota por 3 a 2 para o Clermont), para 67,8 milhões nesta quinta-feira (8).

No mesmo período, o Inter Miami viveu um fenômeno inverso, passando de um milhão de seguidores para 4,8 milhões.

A conta pessoal do argentino é uma das mais populares na rede social, com 469 milhões de seguidores.

Messi anunciou na quarta-feira sua ida para o Inter Miami, depois de duas temporadas no PSG, onde reconheceu que "não era feliz".

