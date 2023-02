A- A+

PSG PSG perde para o Monaco (3-1) no Francês e vai pressionado para as oitavas da Champions No topo da tabela, o PSG, no entanto, conta com sete pontos de vantagem sobre o time do Principado e oito sobre Olympique de Marselha (3º) e Lens (4º), que ainda entram em campo na rodada