Futebol Internacional PSG perde para o Paris FC e é eliminado da Copa da França A zebra passeou no duelo parisiense, nesta segunda-feira (12)

O Paris Saint-Germain, atual bicampeão da Copa da França, foi eliminado nas oitavas de final do torneio por seu rival local, o Paris FC, ao perder por 1x0 nesta segunda-feira (12), no Parque dos Príncipes.

Jonathan Ikoné, atacante revelado nas categorias de base do PSG, marcou o gol da vitória de sua equipe aos 74 minutos, em uma rara investida do Paris FC no campo adversário.

"Acho que é muito fácil falar sobre esta partida: foi uma atuação muito completa, jogamos muito bem, fizemos tudo certo e dominamos o jogo. Não vejo nenhum problema na partida", disse o técnico do PSG, Luis Enrique.

"Mas é preciso marcar gols, e não conseguimos. Isso é futebol. Estou muito satisfeito com o que vi, tanto coletiva quanto individualmente", acrescentou o espanhol.

Essa surpreendente eliminação representa o primeiro grande revés da temporada para o Paris Saint-Germain, que havia acabado de concluir um 2025 histórico, conquistando seis dos sete títulos possíveis (Ligue 1, Copa da França, Supercopa da França, Liga dos Campeões, Supercopa da Europa e Copa Intercontinental), com a única derrota ocorrendo na final da Copa do Mundo de Clubes, diante do Chelsea.

Na semana passada, eles adicionaram um novo troféu à sua coleção – a Supercopa da França – ao derrotarem o Olympique de Marselha nos pênaltis, no Kuwait.

É preciso voltar à temporada de 2013-2014 para encontrar o PSG sendo eliminado nas oitavas de final de uma edição da Copa da França, o que torna esta façanha do Paris FC ainda mais histórica.

O time comandado por Stéphane Gilli, literalmente vizinho do Paris Saint-Germain já que seu estádio fica do outro lado da rua, sofreu uma pressão constante em que o PSG criou inúmeras chances de gol, mas não conseguiu balançar as redes.

Nkambadio fecha o gol

Os jogadores do Paris FC resistiram aos campeões europeus, que pressionaram até o fim, como na cabeçada desperdiçada por Désiré Doué (90'+6) e no chute de Vitinha (90'+7) defendido por Obed Nkambadio, que teve uma atuação brilhante nesta segunda-feira.

Foi preciso este segundo clássico em uma semana para o PFC alcançar o feito, apesar do claro domínio e posse de bola dos jogadores comandados pelo técnico Luis Enrique.

Com um time reformulado, apesar da presença de vários titulares (Vitinha, Fabián Ruiz, 'Kvara', Barcola, Pacho e Chevalier), os atuais campeões não conseguiram encontrar uma maneira de superar Nkambadio e em uma das poucas chances do PFC, Ikoné surpreendeu Chevalier com um chute cruzado.

Nos últimos quinze minutos, o PSG cercou o gol adversário, mas desta vez não houve milagre.

