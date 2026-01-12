Seg, 12 de Janeiro

Futebol Internacional

PSG perde para o Paris FC e é eliminado da Copa da França

A zebra passeou no duelo parisiense, nesta segunda-feira (12)

Paris FC comete grande zebra das oitavas de final da Copa da França diante do PSGParis FC comete grande zebra das oitavas de final da Copa da França diante do PSG - Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

O Paris Saint-Germain, atual bicampeão da Copa da França, foi eliminado nas oitavas de final do torneio por seu rival local, o Paris FC, ao perder por 1x0 nesta segunda-feira (12), no Parque dos Príncipes.

Jonathan Ikoné, atacante revelado nas categorias de base do PSG, marcou o gol da vitória de sua equipe aos 74 minutos, em uma rara investida do Paris FC no campo adversário.

"Acho que é muito fácil falar sobre esta partida: foi uma atuação muito completa, jogamos muito bem, fizemos tudo certo e dominamos o jogo. Não vejo nenhum problema na partida", disse o técnico do PSG, Luis Enrique.

"Mas é preciso marcar gols, e não conseguimos. Isso é futebol. Estou muito satisfeito com o que vi, tanto coletiva quanto individualmente", acrescentou o espanhol.

Essa surpreendente eliminação representa o primeiro grande revés da temporada para o Paris Saint-Germain, que havia acabado de concluir um 2025 histórico, conquistando seis dos sete títulos possíveis (Ligue 1, Copa da França, Supercopa da França, Liga dos Campeões, Supercopa da Europa e Copa Intercontinental), com a única derrota ocorrendo na final da Copa do Mundo de Clubes, diante do Chelsea.

Na semana passada, eles adicionaram um novo troféu à sua coleção – a Supercopa da França – ao derrotarem o Olympique de Marselha nos pênaltis, no Kuwait.

É preciso voltar à temporada de 2013-2014 para encontrar o PSG sendo eliminado nas oitavas de final de uma edição da Copa da França, o que torna esta façanha do Paris FC ainda mais histórica.

O time comandado por Stéphane Gilli, literalmente vizinho do Paris Saint-Germain já que seu estádio fica do outro lado da rua, sofreu uma pressão constante em que o PSG criou inúmeras chances de gol, mas não conseguiu balançar as redes.

Nkambadio fecha o gol

Os jogadores do Paris FC resistiram aos campeões europeus, que pressionaram até o fim, como na cabeçada desperdiçada por Désiré Doué (90'+6) e no chute de Vitinha (90'+7) defendido por Obed Nkambadio, que teve uma atuação brilhante nesta segunda-feira.

Foi preciso este segundo clássico em uma semana para o PFC alcançar o feito, apesar do claro domínio e posse de bola dos jogadores comandados pelo técnico Luis Enrique.

Com um time reformulado, apesar da presença de vários titulares (Vitinha, Fabián Ruiz, 'Kvara', Barcola, Pacho e Chevalier), os atuais campeões não conseguiram encontrar uma maneira de superar Nkambadio e em uma das poucas chances do PFC, Ikoné surpreendeu Chevalier com um chute cruzado.

Nos últimos quinze minutos, o PSG cercou o gol adversário, mas desta vez não houve milagre.

