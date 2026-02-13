Sex, 13 de Fevereiro

Futebol europeu

PSG perde para Rennes e deixa liderança do Campeonato Francês em risco

O Lens, vice-colocado, tem a oportunidade de reassumir a primeira posição caso vença o Paris FC neste sábado (14)

PSG tem a liderança ameaçada no Campeonato Francês  - Foto: DAMIEN MEYER / AFP

Apesar das inúmeras oportunidades, o Paris Saint-Germain (PSG) foi derrotado pelo Rennes, por 3 a 1, nesta sexta-feira (13), no jogo que abriu a 22ª rodada do Campeonato Francês, e deixou sua liderança em risco.

O Lens (2º) poderá voltar ao topo da tabela se vencer neste sábado (14) o Paris FC (15º).

Jogando em casa, o Rennes fez 2 a 0 com Mousa Al-Tamari (34') e Esteban Lepaul (69'), e o PSG chegou a diminuir com o Bola de Ouro Ousmane Dembélé (71).

Contudo, na reta final, os anfitriões ampliaram a diferença com Breel Embolo (81').

Sem conseguir mostrar o mesmo futebol da temporada passada, os jogadores do time parisiense pressionaram menos, correram menos e cometeram muitos erros.

Além disso, tiveram que enfrentar um Rennes (5º) com uma postura muito diferente daquele que sofreu cinco gols no primeiro turno do campeonato, no Parque dos Príncipes.

O atual campeão francês e europeu não perdia por dois gols de diferença desde a final da Copa do Mundo de Clubes do ano passado (3 a 0 para o Chelsea).

Na próxima terça-feira, o PSG vai disputar o jogo de ida do mata-mata de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Monaco, no Principado.

--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 13 de fevereiro:

Rennes - PSG                                   3 - 1

(17h05) Monaco - Nantes

Sábado, 14 de fevereiro:

(13h00) Olympique de Marselha - Strasbourg

(15h00) Lille - Brest

(17h05) Paris FC - Lens

Domingo, 15 de fevereiro:

(11h00) Le Havre - Toulouse

(13h15) Metz - Auxerre

Lorient - Angers

(16h45) Lyon - Nice

Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

1. PSG                     51  22  16   3   3  49  19  30

2. Lens                    49  21  16   1   4  37  17  20

3. Lyon                    42  21  13   3   5  34  20  14

4. Olympique de Marselha   39  21  12   3   6  46  27  19

5. Rennes                  34  22   9   7   6  34  35  -1

6. Lille                   33  21  10   3   8  34  30   4

7. Strasbourg              30  21   9   3   9  34  27   7

8. Toulouse                30  21   8   6   7  31  24   7

9. Angers                  29  21   8   5   8  22  25  -3

10. Monaco                  28  21   8   4   9  32  33  -1

11. Lorient                 28  21   7   7   7  27  33  -6

12. Brest                   26  21   7   5   9  28  33  -5

13. Le Havre                23  21   5   8   8  18  26  -8

14. Nice                    23  21   6   5  10  27  38 -11

15. Paris FC                22  21   5   7   9  26  34  -8

16. Auxerre                 14  21   3   5  13  14  29 -15

17. Nantes                  14  21   3   5  13  19  37 -18

18. Metz                    13  21   3   4  14  21  46 -25

