Futebol europeu PSG perde para Rennes e deixa liderança do Campeonato Francês em risco O Lens, vice-colocado, tem a oportunidade de reassumir a primeira posição caso vença o Paris FC neste sábado (14)

Apesar das inúmeras oportunidades, o Paris Saint-Germain (PSG) foi derrotado pelo Rennes, por 3 a 1, nesta sexta-feira (13), no jogo que abriu a 22ª rodada do Campeonato Francês, e deixou sua liderança em risco.

O Lens (2º) poderá voltar ao topo da tabela se vencer neste sábado (14) o Paris FC (15º).

Jogando em casa, o Rennes fez 2 a 0 com Mousa Al-Tamari (34') e Esteban Lepaul (69'), e o PSG chegou a diminuir com o Bola de Ouro Ousmane Dembélé (71).

Contudo, na reta final, os anfitriões ampliaram a diferença com Breel Embolo (81').

Sem conseguir mostrar o mesmo futebol da temporada passada, os jogadores do time parisiense pressionaram menos, correram menos e cometeram muitos erros.

Além disso, tiveram que enfrentar um Rennes (5º) com uma postura muito diferente daquele que sofreu cinco gols no primeiro turno do campeonato, no Parque dos Príncipes.

O atual campeão francês e europeu não perdia por dois gols de diferença desde a final da Copa do Mundo de Clubes do ano passado (3 a 0 para o Chelsea).

Na próxima terça-feira, o PSG vai disputar o jogo de ida do mata-mata de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Monaco, no Principado.

--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 13 de fevereiro:

Rennes - PSG 3 - 1

(17h05) Monaco - Nantes

Sábado, 14 de fevereiro:

(13h00) Olympique de Marselha - Strasbourg

(15h00) Lille - Brest

(17h05) Paris FC - Lens

Domingo, 15 de fevereiro:

(11h00) Le Havre - Toulouse

(13h15) Metz - Auxerre

Lorient - Angers

(16h45) Lyon - Nice

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 51 22 16 3 3 49 19 30

2. Lens 49 21 16 1 4 37 17 20

3. Lyon 42 21 13 3 5 34 20 14

4. Olympique de Marselha 39 21 12 3 6 46 27 19

5. Rennes 34 22 9 7 6 34 35 -1

6. Lille 33 21 10 3 8 34 30 4

7. Strasbourg 30 21 9 3 9 34 27 7

8. Toulouse 30 21 8 6 7 31 24 7

9. Angers 29 21 8 5 8 22 25 -3

10. Monaco 28 21 8 4 9 32 33 -1

11. Lorient 28 21 7 7 7 27 33 -6

12. Brest 26 21 7 5 9 28 33 -5

13. Le Havre 23 21 5 8 8 18 26 -8

14. Nice 23 21 6 5 10 27 38 -11

15. Paris FC 22 21 5 7 9 26 34 -8

16. Auxerre 14 21 3 5 13 14 29 -15

17. Nantes 14 21 3 5 13 19 37 -18

18. Metz 13 21 3 4 14 21 46 -25

