PSG planeja construir seu futuro estádio em um hipódromo

Determinado a se mudar do Parque dos Príncipes, o Paris Saint-Germain estaria considerando construir seu futuro estádio nas dependências do hipódromo de Saint-Cloud, uma cidade nos arredores de Paris, disse à AFP uma fonte próxima à diretoria do clube neste sábado (18), confirmando informações do jornal L'Équipe.

Em fevereiro, o presidente catari do clube, Nasser Al Khelaifi, anunciou que a saída do Parque dos Príncipes, que a prefeitura de Paris se recusa a vender, se tornaria inevitável. Essa decisão foi reafirmada neste sábado por aquela fonte.

Desde então, o PSG estuda diferentes opções para construir um novo estádio, maior e adaptado às suas necessidades.

O hipódromo de Saint-Cloud seria, portanto, uma das opções mais fortes e ganharia peso. Pertence à France Galop, empresa que organiza eventos hípicos, e não à prefeitura de Paris, como os hipódromos de Longchamp e Auteuil.

Os terreno, suficientemente amplos para acolher o estádio e as corridas de cavalos, também tem a vantagem de oferecer uma vista sobre Paris e a Torre Eiffel, explica o L'Équipe.

