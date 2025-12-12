Sex, 12 de Dezembro

Copa Intercontinental

PSG pode ficar sem Marquinhos em possível final com o Flamengo na Copa Intercontinental

O jogador sofreu uma lesão no quadril no empate com o Athletic de Bilbao e vem sendo monitorado pelo departamento médico do clube

Marquinhos pode ser uma baixa do PSG para duelo pela Copa Intercontinental - Foto: FRANCK FIFE/AFP

Finalista da Copa Intercontinental e à espera do seu adversário na disputa entre Flamengo e Pyramids, do Egito, o técnico Luis Enrique vem enfrentando uma complicada situação em relação a lesões. Com Hakimi vetado para o jogo do dia 17 e Dembelé em recuperação de uma virose, o treinador Luis Enrique pode ter mais uma baixa significativa: o zagueiro brasileiro Marquinhos.

O jogador sofreu uma lesão no quadril no empate com o Athletic de Bilbao e vem sendo monitorado pelo departamento médico do clube. Capitão da equipe, e uma das lideranças do elenco, Marquinhos seria o segundo desfalque de peso do setor defensivo

"Não sei se ele estará em condições de jogar a final do Intercontinental. Perder o Marquinhos é uma pena, pois se trata de um jogador muito importante para o funcionamento do nosso esquema de jogo", afirmou o treinador.

Considerado por muitos como o melhor lateral-direito do mundo na atualidade, o marroquino Hakimi sofreu uma entorse no tornozelo e está vetado para o duelo do dia 17. Aumentando a lista de problemas, Dembelé ficou de fora do compromisso do meio de semana pela Champions League por estar doente, e também não participa do duelo com o Metz neste sábado, pelo Campeonato Francês.

Segundo informações do jornal francês Le Figaro, das 22 partidas que o PSG disputou até aqui nesta temporada, o atleta entrou em campo em 13 ocasiões e fez apenas cinco jogos como titular. Sofrendo com seguidas contusões (lesionou o tendão da coxa em setembro e depois machucou a panturrilha em novembro), o atleta está longe de atingir sua melhor forma.

O defensor Beraldo e o goleiro Chevalier até foram relacionados para o jogo do fim de semana pelo Campeonato Francês, mas retornam de lesão e estão longe de sua melhor forma técnica.

No Campeonato Francês, a equipe parisiense ocupa a segunda colocação, contabiliza 33 pontos, e tem um a menos que o Lens, líder isolado. Já na Champions League, o PSG ocupa a terceira posição com 13 pontos e só está atrás do Arsenal (18) e do Bayern de Munique (15).

