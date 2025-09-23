PSG prepara cerimônia para coroar Dembélé, vencedor da Bola de Ouro
Atacante francês será homenageado no Parque dos Príncipes antes do jogo contra o Auxerre
O Paris Saint-Germain prepara uma cerimônia especial para homenagear Ousmane Dembélé, vencedor da Bola de Ouro 2025. O atacante francês, premiado na noite desta segunda-feira em evento realizado no Théâtre du Châtelet, em Paris, exibirá o troféu aos torcedores no Parque dos Príncipes antes da partida contra o Auxerre, válida pela Ligue 1, no próximo sábado (27).
De acordo com o jornal Le Parisien, a celebração contará com a presença de fãs, companheiros de equipe e dirigentes do clube. Embora os detalhes ainda não tenham sido divulgados, um rapper francês foi convidado para participar da festa.
O PSG já havia realizado uma celebração semelhante em 1º de junho, quando festejou o título da Liga dos Campeões. Na ocasião, os jogadores entraram em campo individualmente ao som de músicas escolhidas por eles próprios.
Veja o top 10:
1º Dembélé (PSG)
2º Yamal (Barcelona)
3º Vitinha (PSG)
4º Salah (Liverpool)
5º Raphinha (Barcelona)
6º Hakimi (PSG)
7º Mbappé (Real Madrid)
8º Palmer (Chelsea)
9º Donnarumma (PSG)
10º Nuno Mendes (PSG)