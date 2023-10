A- A+

FRANÇA PSG reage e vence Rennes no Francês, em rodada marcada por incidente com rojão Com este resultado, o time parisiense fica em terceiro na tabela com 15 pontos

Depois da goleada sofrida na Liga dos Campeões por 4 a 1 para o Newcastle, o Paris Saint-Germain (PSG) reagiu no Campeonato Francês e bateu o Rennes 3 a 1 neste domingo (8), pela 8ª rodada.

Mesmo jogando fora de casa, o PSG construiu sua vitória com gols de Vitinha (32’), Achraf Hakimi (36’) e Randal Kolo Muani (58’). Amine Gouiri (56’) descontou para os anfitriões.

Com este resultado, o time parisiense fica em terceiro na tabela com 15 pontos, dois a menos que o líder Mônaco e um atrás do Nice, que é o segundo.

Mas a rodada do Campeonato Francês foi marcada pelo incidente no jogo entre Montpellier e Clermont, que foi suspenso após um rojão ser atirado no campo e explodir próximo ao goleiro Mory Diaw.

Na reta final da partida, quando o Montpellier vencia por 4 a 2, um rojão foi lançado das arquibancadas e caiu a centímetros de Diaw, que foi ao chão com a mão no ouvido.

O goleiro do Clermont, visivelmente desestabilizado, deixou o campo de maca.

Depois do incidente, o jogo foi suspenso pelo árbitro Florent Batta.

Segundo um porta-voz da polícia contactado pela AFP, Diaw foi levado a um hospital para tratar "um traumatismo perto do ouvido".

O torcedor que lançou o artefato foi "detido", mas até o momento não há uma denúncia formal contra ele.

Veja também

ITÁLIA Napoli perde em casa e se afasta da luta pelo "Scudetto"