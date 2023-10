A- A+

Futebol Internacional PSG recebe Strasbourg na rodada do Francês para engrenar na temporada; confira os jogos da rodada Na próxima quarta-feira (25), o PSG terá que encarar o Milan, pela Liga dos Campeões

Ainda longe do domínio que costuma exercer no Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain recebe o Strasbourg no próximo sábado (21) querendo vencer para engrenar na temporada, em uma 9ª rodada que terá como atração principal o duelo entre Nice e Olympique de Marselha.

O PSG, que está 2 pontos atrás do líder Monaco, aposta no ressurgimento do atacante Kylian Mbappé, autor de três gols pela seleção da França nas datas Fifa, depois de quatro jogos sem marcar por sua equipe.

Ele pode quebrar esse jejum contra o Strasbourg (11º), três dias antes do importante duelo em casa contra o Milan, pela Liga dos Campeões.

O Parque dos Príncipes não terá lotação máxima devido à punição que fecha um dos setores de arquibancada, depois dos cânticos homofóbicos durante o jogo entre PSG e Olympique.

Já distante dos líderes, o time de Marselha (6º) precisa de um resultado positivo no sábado para não correr o risco de sair da parte de cima da tabela.

A tarefa não deverá ser fácil para o time do técnico Gennaro Gattuso, que vem de boa vitória sobre o Le Havre (13º), mas que ainda não se firmou na temporada.

Já o Nice quer manter sua condição de único time invicto depois de oito rodadas, com quatro vitórias e quatro empates.

O Monaco, líder com um ponto a mais, não deverá ter problemas no domingo em casa contra o Metz (15º).

Jogos da 9ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

(16h00) Le Havre - Lens

Sábado:

(12h00) PSG - Strasbourg

(16h00) Nice - Olympique de Marselha

Domingo:

(08h00) Lorient - Rennes

(10h00) Nantes - Montpellier

Lille - Brest

Toulouse - Reims

(12h05) Monaco - Metz

(15h45) Lyon - Clermont-Ferrand FC

