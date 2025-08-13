A- A+

Futebol internacional PSG x Tottenham: saiba onde assistir ao jogo da Supercopa da Uefa Equipes se enfrentam às 16h (horário de Brasília), no Bluenergy Stadium, na Itália

Às vésperas do começo dos principais campeonatos nacionais da Europa, PSG e Tottenham entram em campo pela primeira vez na temporada 2025/2026 nesta quarta-feira (13). As equipes decidem o título da Supercopa da Uefa, às 16h (horário de Brasília), no Bluenergy Stadium, na Itália.

O PSG garantiu presença na supercopa após conquistar a Liga dos Campeões pela primeira vez na temporada passada. Na ocasião, a equipe da capital francesa venceu a Inter de Milão por 5 a 0.

Já o Tottenham irá disputar a supercopa por ter vencido a Liga Europa na última temporada. Os Spurs venceram o Manchester United, por 1 a 0, e conquistaram a competição europeia pela terceira vez na sua história.

Esta é a primeira vez que as duas equipes irão disputar a Supercopa da UEFA.

PSG

Repetir o sucesso da última temporada. Este é o principal objetivo do PSG, que venceu todas as competições que disputou, com exceção da Copa do Mundo de Clubes, que a equipe ficou com o vice-campeonato após perder de 3 a 0 para o Chelsea.

O começo da temporada na equipe francesa, no entanto, começou de maneira turbulenta após o goleiro Donnarumma desabafar nas redes sociais sobre como vem sendo tratado pelo clube. O italiano, aliás, não foi relacionado para o jogo e pode estar de saída para o Manchester City.

No lugar de Donnarumma, o goleiro recém-contratado Chevalier deve ocupar o posto de titular. Contratado junto ao Lille, ele foi um dos destaques do futebol francês na última temporada.

Tottenham

O Tottenham, por outro lado, tenta ter uma temporada mais tranquila. Apesar do título da Liga Europa, os Spurs terminaram o Campeonato Inglês apenas uma posição acima da zona de rebaixamento.

Com o dever de ajudar nesta missão está o treinador Thomas Frank. O dinarmaquês chega ao Tottenham após sete temporadas no Brentford, onde ajudou o clube a subir para a Premier League e fez campanhas seguras nos campeonatos que disputou.

Os Spurs, no entanto, terão uma grande baixa nesta temporada. O atacante sul-coreano Son Heung-min deixou o clube após 10 anos e se transferiu para Los Angeles FC.

Prováveis escalações

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery e Fabián Ruiz; Doué, Dembelé e Kvaratskhelia. Técnico: Luís Enrique.



Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van De Ven e Spence; Palhinha, Bentacur, Johnson, Sarr e Kudus; Richarlison. Técnico: Thomas Frank.

Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT Sports (Streaming) e MAX (Streaming)



Veja também