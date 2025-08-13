Qua, 13 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta13/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol internacional

PSG x Tottenham: saiba onde assistir ao jogo da Supercopa da Uefa

Equipes se enfrentam às 16h (horário de Brasília), no Bluenergy Stadium, na Itália

Reportar Erro
PSG treinando para encarar o TottenhamPSG treinando para encarar o Tottenham - Foto: Franck Fife/AFP

Às vésperas do começo dos principais campeonatos nacionais da Europa, PSG e Tottenham entram em campo pela primeira vez na temporada 2025/2026 nesta quarta-feira (13). As equipes decidem o título da Supercopa da Uefa, às 16h (horário de Brasília), no Bluenergy Stadium, na Itália.

 

 

O PSG garantiu presença na supercopa após conquistar a Liga dos Campeões pela primeira vez na temporada passada. Na ocasião, a equipe da capital francesa venceu a Inter de Milão por 5 a 0.

Já o Tottenham irá disputar a supercopa por ter vencido a Liga Europa na última temporada. Os Spurs venceram o Manchester United, por 1 a 0, e conquistaram a competição europeia pela terceira vez na sua história.

Esta é a primeira vez que as duas equipes irão disputar a Supercopa da UEFA.

Leia também

• Flamengo x Internacional: saiba onde assistir ao jogo das oitavas de final da Libertadores

• PSG oficializa a contratação do zagueiro ucraniano Illia Zabarnyi até 2030

• Tottenham é goleado pelo Bayern de Munique em amistoso antes da Supercopa da Uefa

PSG
Repetir o sucesso da última temporada. Este é o principal objetivo do PSG, que venceu todas as competições que disputou, com exceção da Copa do Mundo de Clubes, que a equipe ficou com o vice-campeonato após perder de 3 a 0 para o Chelsea.

O começo da temporada na equipe francesa, no entanto, começou de maneira turbulenta após o goleiro Donnarumma desabafar nas redes sociais sobre como vem sendo tratado pelo clube. O italiano, aliás, não foi relacionado para o jogo e pode estar de saída para o Manchester City.

No lugar de Donnarumma, o goleiro recém-contratado Chevalier deve ocupar o posto de titular. Contratado junto ao Lille, ele foi um dos destaques do futebol francês na última temporada.

Tottenham
O Tottenham, por outro lado, tenta ter uma temporada mais tranquila. Apesar do título da Liga Europa, os Spurs terminaram o Campeonato Inglês apenas uma posição acima da zona de rebaixamento.

Com o dever de ajudar nesta missão está o treinador Thomas Frank. O dinarmaquês chega ao Tottenham após sete temporadas no Brentford, onde ajudou o clube a subir para a Premier League e fez campanhas seguras nos campeonatos que disputou.

Os Spurs, no entanto, terão uma grande baixa nesta temporada. O atacante sul-coreano Son Heung-min deixou o clube após 10 anos e se transferiu para Los Angeles FC.

Prováveis escalações
PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery e Fabián Ruiz; Doué, Dembelé e Kvaratskhelia. Técnico: Luís Enrique.

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van De Ven e Spence; Palhinha, Bentacur, Johnson, Sarr e Kudus; Richarlison. Técnico: Thomas Frank.

Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT Sports (Streaming) e MAX (Streaming)
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter