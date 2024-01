A- A+

Supercopa da França PSG encara Toulouse pela decisão da Supercopa da França; veja escalações e onde assistir Esse pode ser o primeiro título do Paris Saint-Germain sob o comando do técnico Luis Enrique

Desde as saídas de Neymar e Messi, o Paris Saint-Germain tem a chance de conquistar seu primeiro título. Nesta quarta-feira (3), a partir 16h45 (horário de Brasília) o PSG encara o Toulouse pela decisão da Supercopa da França. O confronto em jogo único será disputado no Parc des Princes.

O PSG se credenciou a jogar a Supercopa ao ser campeão do último Campeonato Francês, enquanto o Toulouse surpreendeu e venceu a Copa da França da temporada 2022-23.

Essa Supercopa pode ser a primeira taça de Luis Enrique no comando do PSG. O treinador espanhol chegou nessa temporada e ainda não encaixou a equipe e se classificou para o mata-mata da Champions League no sufoco.

O PSG lidera a atual edição da Ligue One com 40 pontos, cinco de vantagem sobre o vice-líder Nice. O Toulouse tem uma campanha ruim até esse momento. A equipe soma apenas 14 pontos e está na 16° colocação.

Prováveis escalações:

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Milan Skriniar, Marquinhos e Lucas Hernández; Manuel Ugarte, Warren Zaire-Emery e Vitinha; Marco Asensio, Gonçalo Ramos e Kylian Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

Toulouse: Guillaume Restes; Christian Mawissa, Logan Costa, Rasmus Nicolaisen e Gabriel Suazo; Cristian Cásseres e Stijn Spierings; Aron Donnum, César Gelabert e Frank Magri; Thijs Dallinga. Técnico: Carles Martínez.

Onde assistir PSG x Toulouse: ESPN 4 e Star+.



