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Futebol PSG vence Arsenal nos pênaltis e é bicampeão da Champions League O time já havia conquistado a Supercopa da Uefa, a Copa Intercontinental, a Supercopa da França e seu 14º título do Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain conquistou a Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo neste sábado (30) ao derrotar o Arsenal por 4 a 3 nos pênaltis após um empate em 1 a 1 nos 120 minutos na final disputada na Puskás Arena, em Budapeste.

Em uma partida marcada por um futebol pouco vistoso, mas repleta de drama, o atacante alemão Kai Havertz abriu o placar para os 'Gunners' logo aos seis minutos, enquanto o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, empatou para o time do técnico Luis Enrique no segundo tempo convertendo um pênalti cometido por Cristhian Mosquera sobre Khvicha Kvaratskhelia (65').

Com o placar permanecendo inalterado na prorrogação, um pênalti perdido pelo zagueiro da seleção brasileira Gabriel Magalhães impediu o Arsenal de conquistar o que seria um título inédito e uma histórica 'dupla coroa' Premier League-Liga dos Campeões dando ao PSG a segunda 'Orelhuda' da história do clube.

O time da capital francesa repete, assim, o feito do Real Madrid — último clube a conquistar dois títulos consecutivos da Liga dos Campeões —, embora o time madrilenho na época comandado por Zinédine Zidane, tenha ido além, ao vencer três edições seguidas entre 2016 e 2018.

Após uma campanha impressionante e vitórias sobre gigantes como Liverpool e Bayern de Munique, os parisienses finalmente furaram a defesa dos 'Gunners', equipe que havia sofrido apenas seis gols na Liga dos Campeões nesta temporada, antes da final.

Tendo já vencido a Supercopa da Uefa, a Copa Intercontinental, a Supercopa da França e seu 14º título do Campeonato Francês, os comandados de Luis Enrique levam, assim, mais um troféu para sua galeria de conquistas desta temporada.

Por sua vez, o espanhol assegura seu terceiro título da Liga dos Campeões como treinador, somando-se aos triunfos de 2015 (no comando do Barcelona) e 2025, com o PSG.

Com isso, Luis Enrique se junta a Pep Guardiola, Bob Paisley e Zinédine Zidane no grupo de tricampeões. O recorde absoluto pertence ao italiano Carlo Ancelotti, com cinco títulos.

Arsenal abre o placar

A conhecida resiliência do técnico espanhol em superar adversidades contagiou seus jogadores, garantindo que a equipe não desmoronasse quando — apenas seis minutos após o apito inicial — o atacante alemão Kai Havertz colocou o Arsenal em vantagem.

Uma tentativa de corte do capitão do PSG, Marquinhos, desviou em Leandro Trossard e a bola sobrou para Havertz, que se viu livre de marcação no lado direito da grande área de Matvey Safonov. Ele superou o goleiro disparando um chute de pé esquerdo no canto (6').

Foi o sexto gol do alemão nesta campanha da Liga dos Campeões, uma das apostas de Arteta na escalação titular, no lugar de Gyökeres. Havertz foi o autor do gol do título do Chelsea em 2021, na final contra o Manchester City.

Embalados pela conquista recente do título da Premier League, os 'Gunners' de Mikel Arteta iniciaram sua campanha na imperial cidade húngara apoiando-se em duas de suas armas mais reconhecíveis: a exploração implacável dos erros dos adversários e uma defesa impenetrável. Essa estratégia lhes permitiu chegar ao intervalo em vantagem contra um PSG que dominou a posse de bola, mas faltou ser incisivo para realmente ameaçar o goleiro David Raya.

Os londrinos não poderiam ter sonhado com um roteiro melhor. Uma teia defensiva, paralisações de jogo - como quando houve um choque acidental de cabeça que deixou Safonov atordoado por vários minutos — e uma grande atuação de Cristhian Mosquera, outra novidade na equipe titular, que brilhou ao neutralizar Kvicha Kvaratskhelia, a principal ameaça de gol do Paris Saint-Germain nesta temporada.

PSG reage

A tarefa de buscar a virada parecia assustadora para os comandados de Luis Enrique, diante de uma equipe que havia sofrido apenas seis gols em suas 14 partidas anteriores nesta campanha da Champions League — uma sequência na qual se manteve invicta —, sem sofrer gols em nove desses jogos.

No entanto, no segundo tempo, os parisienses elevaram o nível de seu jogo, ao passo que a equipe inglesa começou a deixar mais espaços na retaguarda, sem motivo aparente.

O menor sinal de fraqueza contra um time com tantos recursos ofensivos como o PSG cobra um preço alto. E assim, Mosquera se viu obrigado a derrubar 'Kvaradona' dentro da grande área.

Candidato à Bola de Ouro, Dembélé não desperdiçou a chance diante de Raya e converteu.

O PSG continuou pressionando, mas a trave impediu o gol após um contra-ataque puxado por Bradley Barcola, e depois um chute de Vitinha passou raspando por cima do travessão.

Com Dembélé já fora de campo, forçado a sair devido a um desconforto físico, o placar permaneceu inalterado durante a prorrogação.

Nas penalidades máximas Eze e Nuno Mendes perderem suas cobranças para o Arsenal e o PSG, respectivamente.

No chute decisivo, o zagueiro Gabriel Magalhães isolou a bola, mandando por cima do travessão.

Mais uma decepção para o Arsenal e sua torcida, que volta à 'realidade' dez dias após conquistar seu primeiro título do campeonato inglês em 22 anos.

Do lado parisiense, a festa tomou conta da euipe e da torcida. "Desde o primeiro dia da temporada, o treinador nos disse que vencer é difícil, mas vencer duas vezes é ainda mais difícil. Hoje fomos um time completo", comemorou o zagueiro brasileiro Marquinhos.

Antes da partida, a torcida do PSG exibiu um mosaico com a imagem de um jogador sem rosto segurando firmemente a 'Orelhuda', o troféu da Liga dos Campeões, com o lema: "Uma cidade inteira a protege".

Mais de 120 minutos e dez pênaltis depois, o troféu permanecia nas mesmas mãos... pelo menos até 2027.

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