Futebol Francês PSG vence Brest e avança na Copa da França Mbappé foi o autor do primeiro gol da partida

A uma semana das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain derrotou o Brest por 3 a 1 nesta quarta-feira (7), no Parque dos Príncipes, e se classificou para as quartas de final da Copa da França.

O time parisiense encaminhou a vitória em três minutos: Kylian Mbappé abriu o placar aos 34 e Danilo Pereira ampliou aos 37.

No segundo tempo, Steve Mounié deu esperanças ao Brest (65'), que passou a pressionar em busca do empate. Mas pouco depois do gol, o time teve o zagueiro Lilian Brassier expulso por ter recebido o segundo cartão amarelo por falta dura (69').

Já nos acréscimos, Gonçalo Ramos (90'+2) fez o terceiro e sacramentou a vitória do PSG.

Na semana que vem, Mbappé e companhia fazem o jogo de ida das oitavas da Champions contra a Real Sociedad em Paris. A volta será na Espanha, no dia 5 de março.

Mais cedo, o Lyon também se classificou para as quartas ao derrotar o Lille em casa por 2 a 1.

O atacante nigeriano Gift Orban no fim do primeiro tempo (40') e o meia Rayan Cherky no início da segunda etapa (47') marcaram pelo Lyon, que na Ligue 1 luta para evitar o rebaixamento.

O zagueiro brasileiro Alexsandro marcou para o time visitante, que tem como objetivo a classificação para a Liga dos Campeões.

Em outros confrontos entre times da primeira divisão francesa, o Nice goleou o Montpellier por 4 a 1 e o Strasbourg bateu o Le Havre por 3 a 1.

