Copa Intercontinental

PSG vence Flamengo nos pênaltis e é campeão da Copa Intercontinental

O herói 'improvável' da partida foi o goleiro russo Matvei Safonov, que substituiu Lucas Chevalier e defendeu quatro pênaltis

PSG venceu o Flamengo nos pênaltis e sagrou-se campeão da Copa IntercontinentalPSG venceu o Flamengo nos pênaltis e sagrou-se campeão da Copa Intercontinental - Foto: KARIM JAAFAR/AFP

O Paris Saint-Germain conquistou a primeira Copa Intercontinental da história do futebol francês ao derrotar o Flamengo nos pênaltis (2 a 1, após empate em 1 a 1 em 120 minutos) nesta quarta-feira (17), em Doha, no Catar.

O herói da partida foi o goleiro russo Matvei Safonov, que substituiu Lucas Chevalier e defendeu quatro pênaltis cobrados pelo time rubro-negro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khvicha Kvaratskhelia (38') abriu o placar para o PSG no primeiro tempo e Jorginho empatou para o Flamengo cobrando pênalti (62').

