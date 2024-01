A- A+

Campeonato Francês PSG vence Lens e dispara na liderança do Francês Também neste domingo (14), o Lyon viu sua sequência de vitórias ser interrompida

Com gols de Bradley Barcola e Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain (1º) venceu por 2 a 0 em sua visita ao Lens (8º), neste domingo (14), no encerramento da 18ª rodada do campeonato francês, ampliando assim a vantagem em relação aos seus principais perseguidores na briga pelo título.

A equipe comandada pelo técnico Luis Enrique chega aos 43 pontos, enquanto o Nice (2º) segue com 35 depois de perder por 2 a 0 no sábado para o Rennes (10º).

Outro que também sofreu uma derrota foi o Monaco, por 3 a 1 para o Reims (6º), e com isso caiu para a quarta colocação, com 33 pontos, superado pelo Brest (3º com 34), que venceu por 2 a 0 o Montpellier (12º).

Barcola decisivo

O PSG não começou bem a noite em Lens. Danilo cometeu pênalti, mas o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, que também fez várias grandes defesas, defendeu a cobrança de Przemyslaw Frankowski (7').

Em seguida, Barcola, após receber uma boa assistência do astro Kylian Mbappé, marcou seu segundo gol da temporada com meia hora de jogo.

O Lens pressionou para empatar, mas o árbitro da partida, com a ajuda do VAR, expulsou Jonathan Gradit, após uma falta sobre Barcola quando era o último homem da defesa (45'+3).

E para fechar, Mbappé, num contra-ataque rápido, deu o golpe final no Lens (89') chegando aos 19 gols e se distanciando ainda mais como artilheiro da Ligue 1 (o segundo é Wissam Ben Yedder com 9 gols).

Ao longo da partida, o craque do PSG mostrou grande entrosamento com Barcola, que ganhou destaque nas últimas semanas após ser contratado junto ao Lyon.

Tanto Gonçalo Ramos como Randal Kolo Muani, também contratados nesta temporada, mas que continuam sem convencer, observaram do banco de reservas a nova parceria.

Lyon volta a perder

Mais cedo o Le Havre venceu por 3 a 1 e encerrou a série de três vitórias consecutivas do Lyon, que continua flertando com o rebaixamento.

A equipe normanda abriu o placar com um gol de Gautier Lloris (18') e Emmanuel Afriyie Mario Sabbi ampliou no início do segundo tempo (50'), quando o Lyon já jogava em desvantagem numérica devido à expulsão de Jack O'Brien (30').

Apesar de jogar com um a menos, Alexandre Lacazette conseguiu diminuir (54'), mas Christopher Operi marcou pouco depois (62').

O Lyon, antepenúltimo colocado com apenas 16 pontos, terminou com nove jogadores após a expulsão do zagueiro croata Duje Caleta-Car (90').

O Le Havre somou três pontos muito importantes para se afastar da zona de rebaixamento (é atualmente o 11º, com 22 pontos).

Também na parte inferior da tabela, o Clermont-Ferrand saiu da última posição após vencer o Nantes (13º) fora de casa por 2 a 1 e superar em dois pontos o Lorient, último da tabela com 12 pontos, que perdeu por 3 a 0 em sua visita ao Lille, que por sua vez se aproxima das posições europeias (5º com 31 pontos).

