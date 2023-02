A- A+

Campeonato Francês PSG vence Lille com gol de Messi nos acréscimos, mas perde Neymar por lesão Brasileiro sofreu lesão no tornozelo direito a menos

O Paris Saint-Germain venceu o Lille por 4 a 3 neste domingo(19), no Parque dos Príncipes, graças a um gol de falta nos acréscimos de Lionel Messi (90'+4), mas perdeu Neymar, que sofreu uma lesão no tornozelo direito a menos de três semanas do jogo de volta das oitavas de final da Champions contra o Bayern.

Em um jogo movimentado e com duas viradas no placar, o PSG reencontrou a vitória depois de três derrotas consecutivas entre todas as competições, com dois gols de Kylian Mbappé, um de Neymar e um de Messi.



Neymar na maca - Foto: Franck Fife/AFP

Com este resultado, pela 24ª rodada do Campeonato Francês, o time parisiense tem agora oito pontos de vantagem sobre o vice-líder Olympique de Marselha, que ainda neste domingo visita o Toulouse, enquanto o Lille é o quinto colocado na tabela.

-- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sexta-feira:

Auxerre - Lyon 2 - 1

- Sábado:

Nice - Reims 0 - 0

Strasbourg - Angers 2 - 1

- Domingo:

PSG - Lille 4 - 3

Brest - Monaco

Troyes - Montpellier

Rennes - Clermont-Ferrand

Lorient - Ajaccio

(13h05) Lens - Nantes

(16h45) Toulouse - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 57 24 18 3 3 59 23 36

2. Olympique de Marselha 49 23 15 4 4 45 20 25

3. Monaco 47 23 14 5 4 51 30 21

4. Lens 46 23 13 7 3 35 18 17

5. Lille 41 24 12 5 7 43 31 12

6. Rennes 40 23 12 4 7 42 28 14

7. Nice 38 24 10 8 6 30 21 9

8. Lorient 36 23 10 6 7 35 35 0

9. Lyon 35 24 10 5 9 36 27 9

10. Reims 34 24 7 13 4 30 26 4

11. Toulouse 32 23 9 5 9 39 39 0

12. Clermont-Ferrand 30 23 8 6 9 24 31 -7

13. Nantes 28 23 6 10 7 24 26 -2

14. Montpellier 23 23 7 2 14 34 45 -11

15. Strasbourg 21 24 4 9 11 29 42 -13

16. Brest 20 23 4 8 11 24 38 -14

17. Troyes 19 23 4 7 12 33 52 -19

18. Ajaccio 18 23 5 3 15 18 42 -24

19. Auxerre 18 24 4 6 14 21 48 -27

20. Angers 10 24 2 4 18 20 50 -30

