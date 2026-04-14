A- A+

Futebol Europeu PSG vence Liverpool em Anfield e vai às semifinais da Champions Franceses conseguiram repetir o mesmo placar do jogo de ida

O Paris Saint-Germain, atual campeão, conquistou uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões pelo terceiro ano consecutivo ao derrotar o Liverpool por 2 a 0 nesta terça-feira (14) após a vitória por 2 a 0 no jogo de ida em Paris, resultado que deixa o Liverpool sem nenhum título na temporada.

O time comandado por Luis Enrique teve uma atuação sólida contra os atuais campeões da Premier League, numa partida em que seu astro, Mohamed Salah, começou no banco de reservas e entrou em campo aos 30 minutos para substituir o francês Hugo Ekitiké, lesionado.

Agora, o PSG aguarda o adversário na semifinal, que será definido na quarta-feira, após o término do jogo entre Bayern de Munique e Real Madrid (no qual os alemães têm vantagem de 2 a 1).

Os dois gols nesta terça-feira numa noite chuvosa em Liverpool foram marcados pelo vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé: o primeiro com um chute de pé esquerdo da entrada da área (72') e o segundo empurrando a bola para o gol vazio após uma assistência de Bradley Barcola (90'+1).

Veja também