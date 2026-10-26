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Futebol PSG vence Lyon e assume liderança da Ligue 1 pela 1ª vez nesta temporada A partida foi disputada simultaneamente à cerimônia da Bola de Ouro, realizada em Londres, na qual apenas Ousmane Dembélé, que está lesionado, representou o clube parisiense

O Paris Saint-Germain, que venceu o Lyon por 2 a 0 nesta segunda-feira (26), no Parque dos Príncipes, partida que fechou a 8ª rodada da Ligue 1, assumiu a liderança do campeonato francês pela primeira vez nesta temporada.

Senny Mayulu, que havia entrado em campo sete minutos antes, abriu o placar com uma bomba da entrada da área no segundo tempo (72').

Outro reserva, Mika Godts, ampliou a vantagem com mais um 'míssil', disparado praticamente do mesmo local (84').

Com 17 pontos, o PSG está à frente de Rennes (16 pontos), Lille e Monaco (15), além de seu adversário desta noite, o Lyon (14).

Poucos dias após mais um grande resultado na Liga dos Campeões, contra o Barça (4 a 2), os parisienses tiveram uma oportunidade de ouro para, finalmente, assumir a liderança do campeonato francês, após um início de temporada complicado na liga espanhola.

Reservas decidem

"Há três ou quatro semanas, estávamos muito longe da liderança e, nesta segunda-feira, se conquistarmos os três pontos, assumiremos a ponta. É importante para nós estarmos no topo o quanto antes, e enfrentar a equipe de Paulo Fonseca é uma motivação", comentou Luis Enrique no sábado.

Tentando superar a onda de lesões ('Kvara', Dembélé, Marquinhos e Nuno Mendes), seus jogadores seguiram as orientações do treinador e mantiveram o ritmo, emplacando a oitava vitória consecutiva somando todas as competições, a quinta na Ligue 1.

A partida foi disputada simultaneamente à cerimônia da Bola de Ouro, realizada em Londres, na qual apenas Ousmane Dembélé, que está lesionado, representou o clube parisiense.

Como tem ocorrido com frequência nesta temporada no campeonato, foram dois jogadores que saíram do banco de reservas que resolveram a situação: desta vez, foi o jovem revelado na base, Senny Mayulu, quem encontrou uma brecha e acertou um chute preciso da entrada da área, apenas sete minutos após entrar em campo.

Na sequência, foi a vez de Mika Godts — contratado na janela do último verão europeu e autor da assistência para o primeiro gol — selar a vitória com outro chute potente.

"É algo muito importante, pois eles demonstram sua capacidade e sua força mental sempre que têm a oportunidade de jogar. Merecem ganhar mais minutos em campo. Estou feliz por eles", comentou Luis Enrique, que dedicou a vitória a 'Kvara', que sofreu uma grave lesão no joelho.

Resultados da 8ª rodada do Campeonato francês:

Sexta-feira, 23 de outubro

Brest - Nice 1 - 2



Sábado, 24 de outubro

Lens - Paris Football Club 2 - 1



Domingo, 25 de outubro

Monaco - Lille 1 - 1

Olympique de Marselha - Le Havre 4 - 3

Rennes - Strasbourg 3 - 0

Angers - Lorient 0 - 0

Toulouse - Troyes 0 - 0

Auxerre - Le Mans 1 - 1



Segunda-feira, 26 de outubro

PSG - Lyon 2 - 0



Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 17 8 5 2 1 16 9 7

2. Rennes 16 8 5 1 2 18 14 4

3. Lille 15 8 4 3 1 11 6 5

4. Monaco 15 8 4 3 1 11 7 4

5. Lyon 14 8 4 2 2 13 7 6

6. Paris Football Club 14 8 4 2 2 13 9 4

7. Lens 13 8 4 1 3 16 12 4

8. Olympique de Marselha 12 8 4 0 4 18 13 5

9. Lorient 12 8 3 3 2 7 6 1

10. Nice 11 8 3 2 3 8 10 -2

11. Toulouse 10 8 2 4 2 12 11 1

12. Auxerre 10 8 3 1 4 12 18 -6

13. Brest 9 8 2 3 3 14 12 2

14. Angers 8 8 2 2 4 9 15 -6

15. Le Mans 7 8 1 4 3 11 16 -5

16. Strasbourg 7 8 2 1 5 12 18 -6

17. Troyes 5 8 1 2 5 5 16 -11

18. Le Havre 2 8 0 2 6 8 15 -7

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