PSG vence Lyon nos acréscimos e recupera liderança da Ligue 1

Com um gol nos acréscimos, o Paris Saint-Germain arrancou uma vitória dramática por 3x2 sobre o Lyon, que jogou com um homem a menos – o argentino Nicolás Tagliafico – nos minutos finais, com esse resultado retomou a liderança da Ligue 1 à frente de Olympique de Marselha e Lens, neste domingo (9), pela décima segunda rodada do campeonato.

Titular no lugar de Achraf Hakimi, que ficará afastado por várias semanas devido a uma lesão, Warren Zaïre-Emery abriu o placar para os parisienses (26'), mas Afonso Moreira empatou pouco depois (30'), antes de o georgiano Khvicha Kvaratskhelia recolocar o PSG em vantagem (33').

No início do segundo tempo, Ainsley Maitland-Niles marcou para o Lyon (50'), mas, após a expulsão de Nicolás Tagliafico (90'+3), o PSG garantiu os três pontos com um gol de cabeça do meio-campista português João Neves (90+5') numa cobrança de escanteio.

Mais cedo o Strasbourg derrotou o Lille por 2x0 no Stade de la Minau.

Os dois gols da equipe alsaciana foram marcados pelo capitão Emanuel Emegha, que havia ficado de fora dos últimos cinco jogos do campeonato devido a uma lesão.

Com estes três pontos, o Strasbourg sobe para a quarta colocação, ultrapassando o adversário (5º) deste domingo.

A equipe, que conta com o argentino Joaquín Panichelli, artilheiro da Ligue 1 com nove gols, se recupera da dura derrota por 4x1 sofrida diante do Rennes, seguida por uma vitória por 2x1 contra o Häcken, da Suécia, na Conference League.

Em outros jogos, Lorient e Toulouse empataram em 1x1 na Bretanha, com gols de pênalti para ambos os lados.

O Metz venceu o Nice por 2 a 1 e saiu da zona de rebaixamento, subindo para a 14ª posição.

E o lanterna Auxerre ficou a três pontos da zona de segurança, após perder por 2 a 0 para o Angers, com um gol do jovem Prosper Peter, de 18 anos, que marcou pela terceira vez na temporada.

