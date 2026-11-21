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FUTEBOL INTERNACIONAL PSG vence Nice de virada e mantém liderança do Francês, mas perde Doué lesionado Atacante foi retirado do campo de maca, chorando

O Paris Saint-Germain manteve a liderança do Campeonato Francês ao vencer o Nice por 3 a 2, fora de casa, neste sábado (21), pela 11ª rodada, mas agora teme pela situação do atacante Désiré Doué, que sofreu uma lesão no joelho e foi retirado do campo de maca, chorando.

A lesão de Doué foi, sem dúvida, a imagem da partida no Allianz Riviera, e os torcedores parisienses agora aguardam um diagnóstico sobre o atacante.

O Nice surpreendeu logo no início ao abrir o placar aos oito minutos com o argelino Mohamed El Amine Amoura, mas o PSG virou o jogo rapidamente com um pênalti convertido por Senny Mayulu (31') e um gol de Doué (32') pouco antes da lesão.

Ferran Torres, que entrou no lugar do atacante da seleção francesa, foi justamente o autor do terceiro gol do PSG (85'). O Nice ainda diminuiu nos acréscimos (90'+5), com o tunisiano Ali Abdi, mas não teve tempo para buscar o empate.

Ferran Torres celebrando gol pelo PSG. Foto: Valery Hache / AFP

Com a vitória, o time comandado por Luis Enrique abre cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Lille, que recebe o Lyon (5º) no último jogo deste sábado.

O Nice, sexto na tabela, teve interrompida sua boa sequência, na qual havia vencido cinco de seus seis jogos anteriores.

No entanto, além da manutenção da liderança do PSG, a lesão de Doué foi a grande notícia da tarde, em um lance no qual o jogador não teve contato com ninguém: ele torceu o joelho quando tentava avançar com a bola.

O atacante caiu no gramado sentindo dores e recebeu atendimento médico por vários minutos antes de ser retirado de maca.

Doué não conseguiu conter as lágrimas, e o capitão do PSG, o brasileiro Marquinhos, foi consolá-lo.

Doué deixando o campo. Foto: Valery Hache / AFP

O jovem ponta de 21 anos havia entrado em campo usando uma proteção bucal devido a uma luxação dentária, sofrida após uma pancada no jogo da França contra a Itália pela Liga das Nações da Uefa, na semana passada.

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