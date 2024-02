PSG vence Real Sociedad na ida das oitavas da Champions

A- A+

O Paris Saint-Germain venceu nesta quarta-feira (14) a Real Sociedad, por 2x0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, no Parque dos Príncipes, na capital francesa, e ficou mais perto da classificação para a próxima fase.

Depois de um primeiro tempo equilibrado e com chances criadas dos dois lados, o atacante Kylian Mbappé dominou uma bola dentro da área, na segunda trave, após um escanteio, e superou Álex Remiro com o pé direito (58').

Bradley Barcola marcou o segundo depois de uma boa jogada individual (70') complicando a vida da Real, que teve sua melhor chance em um chute de Mikel Merino no travessão antes do intervalo.

- Mbappé afiado -

Mas o gol do craque francês, que chega com moral à reta decisiva da temporada com 13 gols nos últimos dez jogos contando todas as competições, foi seguido por outro que causou ainda mais danos ao time basco, quando Bradley Barcola recebeu na direita, entrou na área e tocou rasteiro por debaixo de Remiro. Foi o primeiro gol na Liga dos Campeões do jovem ex-jogador do Lyon, uma das sensações desta temporada do gigante parisiense.

A noite fria na capital francesa não começou bem para a equipe comandada por Imanol Alguacil, que não pôde contar nem no banco com o capitão Mikel Oyarzabal, ainda com dores no joelho que o impediram de disputar o último jogo diante do Osasuna.

O desfalque do jogador, artilheiro da equipe 'Txuri-Urdin' nesta temporada, foi um grande problema para um time que chegou a Paris depois de quatro jogos consecutivos no Campeonato Espanhol sem marcar um único gol.

Um chute de Take Kubo na rede pelo lado de fora e uma cabeçada para fora do atacante André Silva não preocuparam muito o confiante Donnaruma.

Se para a Real este jogo das oitavas se apresentava como um acontecimento histórico, depois de 20 anos sem chegar tão longe na principal competição europeia, o ambicioso projeto parisiense não poderia se permitir outro revés na sua enésima tentativa de erguer a 'Orelhuda', após dois anos consecutivos caindo nas oitavas de final.

O Parque dos Príncipes pareceu viver uma noite de gala, coberto pelas cores do clube e com a silhueta da Torre Eiffel, embora no início o clima de festa tenha dado lugar ao de protesto em alguns momentos com cantos contra a prefeita de Paris, Anne Hidalgo.

A insatisfação gira em torno da tentativa frustrada do PSG de comprar o estádio e a recusa da Câmara Municipal de Paris em vendê-lo ao clube.

Do outro lado, os quase dois mil torcedores espanhóis presentes no Parque dos Príncipes terão que esperar por uma virada no jogo de volta em San Sebastián, no dia 5 de março, talvez com Oyarzabal em campo.

