A- A+

Futebol PSG vence Toulouse e conquista Supercopa da França Esse é o primeiro título do técnico espanhol Luis Enrique à frente da equipe parisiense

O Paris Saint-Germain conquistou nesta quarta-feira (3) o seu 12º 'Troféu dos Campeões', a Supercopa da França, ao vencer o Toulouse por 2 a 0, no Parque dos Príncipes, o primeiro título do técnico espanhol Luis Enrique à frente da equipe parisiense.

O astro Kylian Mbappé, que está livre para negociar com qualquer clube desde o dia 1º de janeiro, marcou o segundo gol do PSG pouco antes do intervalo.

O sul-coreano Lee Kang-In abriu o placar logo aos três minutos de jogo em sua última partida pela equipe parisiense antes de viajar para disputar a Copa da Ásia, no Catar. Foi o terceiro gol da temporada do ex-jogador do Valencia e do Mallorca.

Para Mbappé, que acertou um magnífico chute após um passe de Bradley Barcola, foi o seu 22º gol contando todas as competições nesta temporada.

O atacante, que será observado nos próximos meses em busca de qualquer sinal das suas intenções de permanecer na capital francesa ou de mudar de cenário, com o Real Madrid à espreita, se mostrou participativo no jogo de sua equipe e mais sorridente do que nos últimos jogos de 2023.

Dessa forma, as comemorações da virada de ano continuam para os parisienses, que começaram bem 2024 ao vencer com folga o time do técnico espanhol Carlos Martínez Novell.

Depois de em 2023 o PSG ter começado o ano perdendo por 3 a 1 para o Lens no dia 1º de janeiro, desta vez o gigante da capital parece ter digerido bem os excessos das últimas férias.

A única má notícia para o PSG foi a lesão do zagueiro Milan Skriniar. O eslovaco teve que ser substituído pelo brasileiro Lucas Beraldo, de 20 anos, que foi aplaudido a cada vez que dominava a bola.

Além de Lee Kang-In, o PSG também perderá nas próximas semanas o lateral marroquino Achraf Hakimi que, no caso dele, vai disputar a Copa Africana de Nações.

Com este novo título, inicialmente previsto para ser disputado na Tailândia, antes do recuo dos organizadores, o PSG conquistou dez das últimas onze Supercopas francesas, desta vez em um Parque dos Príncipes quase lotado para o duelo contra o atual campeão da Copa da França.

Além de levar um novo troféu para a galeria do clube, Luis Enrique, que admite que sua equipe ainda precisa evoluir, evitou o clima de pessimismo que uma derrota para o atual 16º da Ligue 1 teria gerado.

"A minha felicidade não depende dos títulos que ganho, a conquista de títulos depende do clube em que se joga", declarou o treinador espanhol do PSG em coletiva de imprensa após o jogo.

"Gostaria de agradecer ao senhor (Christophe) Galtier, que foi quem ganhou a Liga no ano passado e graças a isso posso disputar a Supercopa. Espero que seja o primeiro de muitos (títulos)", acrescentou Luís Enrique.

Veja também

Futebol Em fim de contrato com a Lazio, brasileiro Felipe Anderson é alvo da Juventus