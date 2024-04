A- A+

Finalizando a rodada dos jogos de ida das quartas de final da Champions League, teremos dois confrontos nesta quarta-feira (10). De um lado, o Paris Saint-Germain recebe o Barcelona, no Parc des Princes, em Paris. Do outro, a equipe espanhola Atlético de Madrid, encara o time alemão Borussia Dortmund, no Estádio Cívitas, em Madrid. Os jogos acontecem simultaneamente às 16h.

Paris Saint-Germain x Barcelona marcado por reencontros



Apesar de ser um duelo esperado, o confronto entre a equipe francesa e o time espanhol não é inédito. Esta será a 13ª vez que as equipes se enfrentam na Champions League, sendo a quinta nas últimas 12 temporadas em um jogo de eliminação direta. No histórico de confrontos, um equilíbrio: são quatro empates e quatro vitórias para cada lado.

A partida irá protagonizar reencontros. O técnico do clube parisiense, Luis Enrique, esteve no comando do Barcelona na última vez que o time espanhol ergueu a “orelhuda”, em 2015. Luis também estava comandando o clube quando o Barcelona conseguiu reverter a desvantagem de 4 a 0 sofrida no Parc des Princes, goleando o Paris por 6 a 1 no jogo da volta das oitavas de final, em 2017. Além do técnico, o atacante Dembelé, que atualmente está no PSG, também já passou pela equipe espanhola.

Onde assistir: MAX (Streaming)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Prováveis escalações:



Paris Saint-Germain (Luis Enrique): Donnarumma; Zaire-Emery, Marquinhos, Skriniar, Nuno Mendes; Lee, Ugarte, Vitinha; Dembelé, Gonçalo Ramos, Kylian Mbappé.



Barcelona (Xavi Hernández): Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Araujo, João Cancelo; De Jong, Gündogan, Fermín López; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Atlético de Madrid x Borussia Dortmund em confronto equilibrado



Em um confronto não muito recorrente, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund irão se enfrentar nesta quarta-feira (10) também às 16h. Esta será a quinta vez que as equipes se encontram na Champions League, com um histórico de confrontos equilibrado. Ao total, são duas vitórias para cada lado.

O último encontro das equipes foi na temporada de 2018/19, na fase de grupos. No primeiro jogo, a equipe espanhola venceu por 2 a 0. No jogo da volta, a equipe alemã goleou o Atlético por um placar de 4 a 0. Nessa temporada, ambos os times foram eliminados ainda nas oitavas de final.

Onde assistir: TNT (TV fechada) e MAX (Streaming)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Prováveis escalações:



Atlético de Madrid (Diego Simeone): Oblak; Lino, Azpilicueta, Giménez, Witsel, Molina; De Paul, Koke, Marcos Llorente; Morata, Griezman.



Borussia Dortmund (Edin Terzić): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug.

Veja o resultado dos jogos de ida da terça-feira (9):

Arsenal 2 x 2 Bayern

Real Madrid 3 x 3 Manchester City



